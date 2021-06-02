本土疫情大爆發，台灣急需疫苗解燃眉之急，民間企業與宗教團體更主動表態欲捐疫苗，但中央政府卻層層卡關，新北市長侯友宜看不下去，哽咽喊話別刁難民間買疫苗，而民進黨政府是否有卡民間購買疫苗，也在網路上引起討論，更有網友在PTT上發起投票，詢問其他網有意見，不少網友也因為這名網友給出的選項分成2派論戰。

一名網友在PTT上發文表示，因為很好奇這件事情，也和自己的另一半討論這件事情，並詢問其他網友，「你覺得民進黨政府，到底有沒有卡民間購買疫苗？我跟另一半剛好是1：1那你們覺得有卡嗎？1.卡2.沒卡你們目前的感受呢？」

有些網友認為政府有卡民間購買疫苗，「1.八大資料除了運送跟日期其他都是刁難」、「1，一定有卡，不然一直澄清高端在幹嘛」、「1，太沒積極買太明顯」、「1，沒看這幾天政府的規則一直再改，沒有人民在哭政府會妥協」、「1，卡，買疫苗的態度很不積極,記者會在背書高端疫苗」。

有的網友則認為政府沒有卡民間團體購買疫苗，「2，沒卡，但是擺爛不作為，還嘲笑那些想做但沒辦法做的」、「2，但是他們不敢說自己其實拿不到太多疫苗」、「2，沒發現出來喊的都藍的嗎？」、「2，但是上一周的朝令夕改母湯，退一百步說也是溝通不清」。

還有些網友則表示，「先釐清哪些吹牛的有沒有貨」、「1+2，爆發前有卡爆發後沒有，爆發後是真的買不到」、「莫德納跟AZ的原廠授權書咧？沒人敢說」、「民間買不到，自然就不用卡你了」、「菲律賓都多少劑疫苗了」。

(中時新聞網)