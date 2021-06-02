KIMIKO秀出透明籃球褲，連王思佳都招架不住。 （TVBS提供）

KIMIKO直播教居家防疫的網友「五分鐘燃脂操」。 （TVBS提供）

台灣疫情升溫，目前綜藝節目皆暫停錄影，改以存檔來播出搭配藝人線上直播，直播的內容與形式也會持續推陳出新。知名舞蹈老師KIMIKO昨晚9點首次在《女人我最大》YouTube頻道直播，帶領居家防疫的網友們一起運動。

她貼心設計「五分鐘燃脂操」，目的是用最短的時間、最小的範圍達到最大的運動效果，並希望大家運動後，可以舒緩因疫情受到干擾的情緒，晚上睡得好。 KIMIKO強調「這是一款針對防疫期間久坐、少動、全身水腫的人，提供完全不用道具，也不會吵到樓下鄰居的極簡單運動」。

以性感著稱的KIMIKO身材火辣，好品味讓藝人王思佳認證「比我還浮誇」，直播時粉絲一邊觀看一邊歪樓，還有不少人問的不是運動，而是舞蹈道具「浣熊尾巴」。原來上週《玩美研究室》，王思佳直擊KIMIKO更衣間，一週觀看次數就高達158萬次、3500次的轉發，王思佳還拿著動物尾巴道具，自己戴上並看著鏡子，不禁大笑：「我這樣合理嗎？」

KIMIKO首次公開更衣間，不吝嗇拿出最浮誇的透明蕾絲服裝，其中一條透明籃球褲，連王思佳都招架不住。KIMINO的高跟鞋櫃也令人驚嘆，她說每一雙都可以穿著跳舞，順勢教導女生該如何走路。

KIMIKO表示，看過很多女生穿高跟鞋走路像馬，她建議內心把自己幻想成「貓咪」，背一個口訣「夾屁股、縮肚子、捧胸、背推回」，親自示範後王思佳看了都驚呼：「這樣站真的好直。」KIMIKO於8日還會在《玩美研究室》帶大家做爆汗操，詳請請鎖定《女人我最大》YouTube頻道。

(中時 )