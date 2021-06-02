新冠肺炎衝擊全球，許多產業面臨減班休息，但動物福利卻未因此停止，台灣動物社會研究會繼2018年推動認證蛋雞友善生產的「友善雞蛋聯盟標章」後，今年再擴大認證畜禽物種，推出「動物福利標章」，其中花蓮瑞穗鄉的「吉蒸牧場jj farm」生產的品牌「透明鮮乳」獲得全台第一支通過認證的「動物福利標章鮮乳」殊榮，喝下健康，也支持動物福利。

來自溫帶的乳牛，最適宜生存的溫度是零下5度到18度之間，然而高溫多溼、空間有限的台灣讓乳牛長期飽受熱緊迫、蹄病、乳房炎等威脅與疾病，108年2月，台灣動物社會研究會深入調查全台4大酪農區乳牛場，透過記者會公布「台灣乳牛五大痛苦指標」，訴求政府、產業、消費者重視乳牛動物福利。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，「動物福利標章—乳牛篇」申請辦法在今年4月正式公布後，首先申請並通過稽核的酪農場為花蓮瑞穗鄉的「吉蒸牧場jj farm」所生產的品牌「透明鮮乳」，是全台第一支通過認證的「動物福利標章鮮乳」，吉蒸牧場通過的11項動物福利指標包括畜舍環境及空間、食物及水、熱緊迫紓解、躺臥環境舒適度、牛隻飼養相關紀錄、泌乳牛疾病預防與治療、繁殖配種與懷孕牛管理、仔牛管理、病倒牛處理及牛隻疼痛管理、飼養員素質及牧場防疫，項目總分為100分，吉蒸牧場總得分為80分。

全台第一支動物福利標章認證鮮奶「透明鮮乳」，來自花蓮吉蒸牧場自產自銷。（取自台灣動物社會研究會網站）

「透明鮮乳」乳品來源是吉蒸牧場自產自銷，生產歷程透明、可溯源，產品銷售優先與重視動物福利，與提倡食品轉型的家樂福通路合作，目前在全台家樂福門市都買得到。

陳玉敏指出，目前台灣的畜禽飼養只有比例極少的動物能在相對友善的環境中度過一生，多數動物面臨的日常是終生的密閉囚禁、沒有基本活動空間、無法展現自然行為，因此即便在疫情籠罩下，消費者更要支持選擇善待動物的「非籠飼雞蛋」以及通過「動物福利標章」認證的鮮奶，動物福利的追求不因疫情而止步。

(中時 )