投資人關注通膨壓力是否會促使美國聯準會（Fed）進行貨幣緊縮政策，非農就業數據公布前牽動市場情緒，美股2日三大指數早盤小幅開高，道瓊工業指數小漲71.95點，標普500逼近歷史前高。

截至台北時間22點11分，道瓊工業指數上漲71.95點或0.21%，暫報34647.26點；那斯達克指數上漲13.99點或0.10%，暫報13750.47點；標普500指數上漲8.31點或0.20%，暫報4210.35點；費城半導體指數上漲14.93點或0.47%，暫報3189.25點。

4大科技巨頭漲跌互見，美國電動車大廠特斯拉下跌10.41美元或1.67%，暫報613.49美元；台積電ADR上漲0.31美元或0.26%，暫報118.82美元；聯電ADR下跌0.02美元或0.16%，暫報9.38美元。

美國周五（4日）將公布5月非農就業數據報報，由於4月非農就業數據遠不如預期，也使5月非農就業數據受到格外關注，市場也將依此報告了解美國就業市場復甦狀況，美聯準也將以此來研判是否達充分的就業。

另外，《華爾街日報》周一（1日）報導，美國證券交易委員會（SEC）曾多次致函特斯拉提出抗議，因為馬斯克貼文涉及證券詐欺，最後馬斯克和SEC雙方和解，然馬斯克絲毫不以為意屢屢再犯；SEC去年6月再度致函特斯拉，指控該公司監督不周，直指馬斯克貼文出現2次的違規，籲該公司審慎思考，以免傷害到股東全力。

(中時新聞網)