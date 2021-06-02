現任英國女王伊麗莎白二世(Elizabeth II)於1952年6月2日繼位，因為今年將是她的就任70周年。為了慶祝這個特別的日子，英國將舉行為期4天的慶祝活動。

美聯社報導，白金漢宮星期三宣布了公共活動和社區活動的時間表，是一系列的慶祝活動，從明年起，將有一場為期4天的特殊假期，直到週末結束。

這將是自新冠肺炎大流行開始以來，英國進行的第一場較盛大的公開活動，著名的白金漢宮衛兵將會全部出動，1400人都會出來遊行。

紀念在位 70 週年的主儀式，會在聖保羅大教堂(St. Paul’s Cathedral)舉行，隨後還將有一場現場音樂會，被稱為「皇宮白金派對」(Platinum Party at the Palace)，英國政府表示，將會有重量級的國際明星到場，不過現在還沒有公布身份。

1952 年 2 月 6 日，英王喬治6世過世，時年27歲的伊麗莎白在當年6 月 2 日正式加冕。

(中時新聞網)