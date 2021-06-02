根據美麗島電子報最新民調，有81.3％的民眾支持對於BNT疫苗緊急授權使用；另有超過6成的民眾認為政府對於獲取新冠疫苗的進度太過緩慢。

根據《美麗島電子報》董事長吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》中提前透露《美麗島電子報》所做的最新民調，有81.3％的民眾支持對於BNT疫苗緊急授權使用；另有超過6成的民眾認為政府對於獲取新冠疫苗的進度太過緩慢。

吳子嘉也強調，目前「永齡基金會」是站在大多數民意的一邊，這對於政府會造成極大的壓力。

至於對於中央政府防疫表現，滿意的只有59％左右，遠低於1月的7成；而對於疫情大爆發，認為最大需要負責者是華航事件以及「3+11」事件的民眾，佔了8成以上。

對於蔡英文表現的滿意度，表示滿意者為48％，不滿意者有46％。吳子嘉認為，這表示這項民調接近死亡交叉，對於執政者是處於非常困難的狀態，因為意味著有一半的人不滿意政府施政，會呈現拉鋸狀態，對任何執政者都是一個困難的處境。

吳子嘉更解讀，蔡英文的滿意度雖然還有40幾％，有可能是網軍養出來的虛胖，到明年選舉就會有現世報。

(中時新聞網)