日本34歲女星紗榮子和國際職棒球星達比修有曾有一段婚姻，她21歲時奉子成婚，但疑似因達比修有外遇導致離婚；恢復單身後的紗榮子在去年被爆出，和17歲男歌手YOSHI搞相差17歲的母子戀，但沒多久也無疾而終，近期她不僅拍內衣廣告，還自曝昔日拍寫真集有全裸上陣，讓粉絲都超驚喜。

紗榮子出道時因為是國會議員道休誠一郎姪女的身分受關注，模糊她演員的身分，更在2007年公開和職棒選手達比修有奉子成婚，改用本名「達比修紗榮子」兼差部落客，及從事服飾相關工作；但婚後達比修有疑似外遇，兩人2012年決定離婚，讓粉絲和球迷都很震撼。

紗榮子34歲身材仍維持的相當好。(圖/ 摘自紗榮子IG)

恢復單身後的紗榮子，也回歸演藝圈，有在一些電視劇客串，還有上綜藝節目露臉，但最令外界吃驚的是，34歲的她2020年被拍到和小她17歲的男歌手YOSHI熱戀；YOSHI只比紗榮子兒子大4歲，因此被外界戲稱她在談「母子戀」，引起熱議，但戀情只維持半年，紗榮子就主動提分手。

一直以來戀情比事業更受矚目的紗榮子，近期代言內衣品牌，拍了一系列宣傳美照，大方秀出前凸後翹的體態，34歲保養得相當好；另外，紗榮子在受訪時也聊到，8年前到南法拍寫真集時，自願在美不勝收的景色下大解放，全裸拍攝，但當年受到父母親反對，那些裸照才沒曝光。

(中時新聞網)