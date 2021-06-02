前天發生護理師被確診者攻擊事件，蔡英文總統今在臉書表示，他請衛福部長陳時中代他探視住院兩位護理師，電話中，「我謝謝兩位護理師投入第一線防疫工作，也對他們受傷表達歉意」；任何攻擊醫護的暴力事件，一定會依法嚴辦。

蔡英文說，前天發生護理師被確診者攻擊事件，相信大家跟她一樣，感到很心疼不捨。

她說，今天開完視訊會議後，她特別拜託開完記者會的陳時中指揮官，幫忙代她前往探視受傷還在住院的兩位年輕護理師。

蔡英文指出，主要是因為防疫期間，為了減少影響醫療院所防疫工作，她就避免前往，改用電話向他們瞭解接受治療的情況。

蔡英文說，醫護人員為了全國民眾的健康奮戰，保護醫護人員的職場和人身安全，政府責無旁貸，也是最優先的責任。

她說，任何攻擊醫護的暴力事件，一定會依法嚴辦。同時，也會強化目前的警政和醫療單位的聯繫，並且特別加強醫療機構的安全以及秩序維護。

她強調，所有因公染疫或受傷的醫護、警消、防疫人員，除了應有的慰問金和相關保險給付，也一定會提供最妥善的照顧。

蔡英文表示，醫護人員為防疫拚搏，更應該落實防疫，減輕醫護的負擔。全民挺醫護，繼續一起加油！

(中時 )