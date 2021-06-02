利用閉館，全市公共圖書館也同步啟動400多萬冊圖書盤點作業。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

配合全國防疫三級警戒，台南市各公共圖書館閉館至6月14日，新總館除24小時自助取書機照常營運，持續提供取書、借書服務，閉館至今取書已超過2400餘冊，即日起也推出「書香宅急便」圖書宅配到府服務，持有台南市公共圖書館個人借閱證，即可於入口網線上申請調閱新總館及公園總館在架圖書，將想借的圖書裝箱寄送到府，僅須負擔運費70元。

南市圖新總館擁有全國最大規模的24小時自助取書機，容納2,560冊圖書，閉館期間，民眾仍可將各館圖書包括新總館在架上圖書，預約至24小時取書機取書，閉館至今取書已超過2,400餘冊，而館員在將預約書上架前，都會進行每本圖書除菌消毒，讓讀者可安心無虞閱讀。此外，圖書館網站也蒐羅電子書、資料庫、影音平台等各式數位資源，疫情嚴峻時刻，同時兼顧閱讀及健康！

至於住家離新總館較遠，或不便出門的民眾，南市圖也推出「書香宅急便」服務，減少民眾外出移動機會。只要持有台南市公共圖書館個人借閱證，即可於入口網線上申請調閱新總館及公園總館在架圖書，館員會將讀者想借的圖書裝箱寄送到府，讀者僅須負擔運費70元。

另外，南市圖網站也提供兒童數位資源、電子書、電子雜誌、資料庫、英語學習專區、有聲書及影音平台等7大類數位資源服務，包括Hyread ebook及台灣雲端書庫10萬多本的電子書，民眾憑台南市公共圖書館借閱證即可線上免費閱讀。

影音平台有市圖製播的460集電視讀書會節目，由知名作家、建築、美食、藝術等各界名人導讀好書，精彩有趣的節目內容，適合大小朋友一起在家觀看；亦可線上聆聽「拿索斯古典音樂圖書館」，古典音樂、爵士、民謠、藍調、流行及搖滾等各類型音樂任您挑選。

各館在閉館期間也沒有停歇，館員們趁此時全力消毒環境及歸還的圖書，全市公共圖書館也同步啟動400多萬冊圖書盤點作業，總體檢將圖書狀態，更精確掌握館藏真實情況，降低圖書錯置及找書困難的發生。此外，北區公園總館還進行全館20萬冊圖書大移架，重新調整各類圖書擺放位置，解決長久以來爆架問題。

(中時 )