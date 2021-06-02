台南市警五分局逮捕10名越南女子從事性交易。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

人與人連結擋不了！台南市警五分局1日凌晨及深夜兩度出動大批警力，查獲透過網路經營1樓1鳳色情交易，警方分別在北區西門路2棟大樓套房內查獲10名越南女子從事性交易，現場2人媒介、嫖客1人總共13人，其中6女是「北鶯南遷」，從北部南下賣淫，全案依刑法、社維法及傳染病防治法送辦，衛生局也開出90萬元罰單。

五分局指出，涉案越南籍女子10人包括失聯移工6人、觀光逾期2人、持照正常2人，並無台北萬華區旅遊史，10人供稱5月南下「討生活」，分別來自台北市北投區1人、新北市2人、桃園市2人、苗栗縣1人、雲林縣1人、台中、台南、高雄各1人。

13人今早送去安平衛生所篩檢，篩檢結果晚間9點出爐，全數均為陰性。13人違反《傳染病防治法》第37條第1項第2款及第67條第1項第2款，案件移交衛生局，對2名媒介者裁罰12萬元，10名女子、1名嫖客各罰6萬元，共計開90萬元罰單。

台南市長黃偉哲下午防疫記者會上也提到，如果一直有從外地來台南從事性交易，造成台南防疫破口，下一次再查到的話，就會公布姓名、地址，如果再不自重，就會祭出更多嚴厲措施。

(中時新聞網)