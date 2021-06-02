疫情加速全球產業數位化發展，亞太電信為帶動新創發展新商業模式、接軌全球市場，這一期的「5G創育加速器」攜手菲律賓Globe電信及泰國AIS通信The startups共同推動首屆「5G Challenge 國際競賽」，並在歷經2個月激烈海選，5月26日進行國際徵案線上總決賽後，2日公布決選名單。

共4組新創團隊從近百名參加隊伍中脫穎而出，前三名依序為Fabrik、Hi Health Technology、MyProGuide，另頒發特別獎予Minimo Tech。

亞太電信表示，獲選團隊應用聚焦5G AIoT、VR直播等新興應用，得獎團隊除獲得實質獎金，亞太電信同步提供技術、通路、行銷等資源，協助新創團隊躍上國際，與國外電信業者合作，提升台灣創業生態系的國際能量以及投資動能。

5G加速深科技（Deep Tech）快速成長，全球興起一波創業浪潮，據2019全球新創生態系報告，台灣新創整體估值高達24億美元。另，亞太電信近三年「5G創育加速器」參與的新創團隊，主要聚焦結合人工智慧、物聯網、AR/VR等深層技術，以及鎖定智慧醫療、智慧娛樂、智慧交通等領域的創新應用

亞太電信強調，疫情改變人類生活方式，逐漸轉向線上化及遠距化，突顯數位轉型的價值，對於擁有網路通訊技術的電信業者，成為帶動下一波數位革命的關鍵要角。

亞太電信持續發揮資通訊核心優勢，透過5G加速器計畫挖掘更多優秀新創團隊，催化新創產業及衍生商機，讓世界看見台灣經驗的創新能量外，同時透過大平台，協助落地營運、實現商業應用，成為培育新創最強後盾。

獲獎的四支新創團隊研發實力不凡，主要來自台灣、印度等國家。【金獎】Fabrik團隊，為企業提供一個獨立且不斷更新的雲端服務平台，透過AIoT建立工廠與設備的裝置雲端模型，更有效率將企業的知識管理轉換成隨手可得的文件、影片與工具，提升企業在維護、維修、運營的效率及可持續性，未來結合5G後，在傳輸及覆蓋能力部份，將讓管理及運營行動端能有更即時、多元的解決方案。

【銀獎】Hi Health Technology看準疫情爆發驅動零接觸運動商機，打破以往動作分析技術需要使用昂貴設備、特定環境才能執行的框架，透過AI技術將IMU sensor動作分析技術模組化，即時分析並提醒用戶掌握動作準確度，每0.3秒便可追蹤辨識運動軌跡，讓手機變身AI科技健身教練。

【銅獎】MyProGuide則是一個可讓導遊遠端執行導覽服務的平台，提供360度5G+VR直播旅遊，讓旅客與導遊即時互動，彷彿身歷其境，同時結合電商功能，讓旅客在疫情期間恣意環遊世界，還能跟著導遊線上購買當地名產。

Hi Health Technology及MyProGuide團隊也於今年相繼加入亞太電信大平台，鏈結亞太電信提供資源，加速商業模式成長茁壯。

(工商 )