日本首相菅義偉2日宣布，將對外提供3000萬劑新冠肺炎（COVID-19）疫苗，分給急需疫苗的其他國家和地區；《每日新聞》則引述政府消息人士指出，在與台灣商量後，預計於6月下旬向台灣供應阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。

菅義偉在日本與疫苗全球取得機制（COVAX）共同主辦的線上疫苗高峰會議中表示，日本已決定，將經由COVAX等途徑，向其他國家和地區提供在日本製造的3000萬劑疫苗；並針對該平台目前缺乏的17億美元（約新台幣470億元）資金，直接加碼提供8億美元（約新台幣221.2億元）。

《每日新聞》指出，該線上峰會的參與者還包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），和以七大工業國集團（G7）為首的約40個國家元首或高階官員。除日本外，美國將向COVAX提供8000萬劑疫苗，德國與法國也會在今年內各提供3000萬劑。

另外，在日本首相官邸任職的不具名官員告訴《每日新聞》，因為台灣對日本政府表示「希望於6月中旬以後取得疫苗」，因此正按照此規劃協調相關作業進行，但未提及提供的疫苗數量；報導也提到，雖然也有人提議透過COVAX，但目前預計直接向台灣提供。

日本已和阿斯特捷利康公司簽署1.2億劑的AZ疫苗合約，前3000萬劑自美國進口疫苗原液，由日本自行裝瓶；其餘9000萬劑則完全在日本授權生產。但由於擔心血栓副作用問題，目前日本公費施打尚未納入AZ疫苗。

(中時新聞網)