全國三級警戒尚未解除，依規定應暫停室內5人以上、室外10人以上群聚，一名女網友爆料，男友最近常跑去朋友家吃飯，而且都超過5人，不但屢勸不聽，還直接傳訊息跟她說「要跟朋友去吃早餐」，讓她一秒暴怒：「X的！我真的好氣喔」，直指男友根本就是防疫破口，氣到直接向1922檢舉。

原PO在網路論壇《Dcard》表示，她真的很無奈也很生氣，男友最近常跑去朋友家群聚吃飯 ，一次都5人以上，而且屢勸不聽，讓她氣到大罵「都什麼時候了還在慶生，真的腦袋有洞，真的很希望他跟他那群朋友全都確診」，男友還直接傳LINE，大言不慚的跟她說「跟朋友去吃早餐」，讓她超火大，男友則回「都有戴口罩，吃個早餐而已…也沒亂跑」。

網友PO出與男友的對話截圖，大罵都甚麼時候了，男友還去參加朋友慶生趴，讓她氣到向1922檢舉。(圖/截自Dcard)

原PO氣到直接向1922檢舉，並放話「我知道他那群朋友全部人的名字…如果這幾天還繼續群聚的話我真的會直接報警」，她強調跟男友已經1個多月沒見面了，現在也不會跟他見面，請大家不用擔心。

貼文曝光後引起熱議，網友紛紛回應「就是僥倖心態，想賭那個機率而已」、「跟那些偷開店或辦畢典的一樣」、「傻眼，叫他好自為之吧」、「真的很扯欸，那些人接觸過什麼人他會知道嗎？」、「吃東西會戴口罩嗎？神邏輯」。

針對原PO男友的舉動，引起眾人憤怒，有網友氣憤地說，為了防疫，他我們全家都分開住了，只有爸媽住在一起，自己跟姊妹、弟弟共分住四個地方，而且已經3周都沒有見到面了；還有網友痛批自私又無腦，直接留言建議「分手吧！這種邏輯死亡男不要也罷」。

停掉美容美髮？柯文哲坦言：很猶豫

(中時新聞網)