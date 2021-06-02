目前有11個會員國的自由貿易組織「跨太平洋夥伴協定」（TPP）2日同意，就接納英國成為新會員國展開談判，英國將是TPP第一個在太亞地區之外的潛在夥伴。

TPP在線上會議後表示，英國加入將「向全球的貿易夥伴傳達強烈信號，並且協助對抗保護主義，與打擊不合理的貿易限制措施。」TPP的正式名稱為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

英國2月1日正式申請加入TPP，英國國際貿易大臣特勞斯（Elizabeth Truss）表示，在英國成為獨立貿易國之後，申請加入TPP是英國貿易談判計畫的重要項目。

TPP最初是由歐巴馬政府推動，目的是對抗大陸日益崛起的勢力。不過繼任的總統川普宣稱TPP損害美國勞工，2017年上任第一天便宣布退出該協定。

美國退出之後，日本主導成員國重新磋商，並於2018年3月簽署「跨太平洋夥伴全面進步協定」，新協定在2018年底生效。協定消除會員國之間的多數貿易關稅，讓澳洲等農業大國出口更多農產品至日本，並協助日本出口汽車零件等工業產品，以及保護智慧財產權等。

日本官員曾經表示，期望美國最終也能重返TPP，或至少以某種形式與TPP有所連結。

美國總統拜登對於重新加入TPP意願不高，原因之一是拜登欲拉攏的搖擺選民中，有許多人並不歡迎自由貿易協定。

英國的加入可望成為美國與TPP的橋樑。英國脫離歐盟後，除了尋求成為TPP的會員國外，也希望與美國達成貿易協議。

TPP目前11個會員國包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡與越南，涵蓋約5億人口的市場。

此外，大陸、韓國與泰國皆曾表達加入TPP意願。

(工商 )