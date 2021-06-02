新冠肺炎大爆發，萬華被視為擴散源流之一，而位在北市萬華區的家樂福桂林店，傳出有7人染疫，在5月28日閉店一周後，宣布明（3）日上午將重新營業，卻也引發民眾擔憂，家樂福則強調全部員工完成篩檢、並已大清消，是「安全賣場」。北市府表示，7人均已隔離，3日會重新開店，但從營業24小時改為15小時。

據了解，家樂福桂林店5月27日有2名休假在家的員工被通知確診，桂林店隨即深夜11時起關店，並安排190名員工分2批進行快篩，先後發現7位陽性，不過後來其中2位又被通知PCR檢測是陰性，另5位PCR陽性的則被隔離下來，或住進防疫旅館，不過桂林店2日晚間在臉書上宣布，3日重新營業。

家樂福桂林店在臉書上表示，為提供安全放心的購物環境，家樂福桂林店全體員工已於閉店期間完成篩檢，店內外環境重複進行醫療等級病毒害大消毒3日上午11時將恢復營業，晚間11時下班，隨後平日及假日的營業時間均為上午8時至晚間11時，不再像過去都是24小時營業。

桂林店也強調，很抱歉造成大家的不方便，所有開閉店的措施，都必須遵循政府的指示進行公告，在完成所有的消毒檢測，經過主管機關再次確認，確保每一位消費者都能安全購物後，才會重新開店，謝謝每一位消費費者對我們的關心。不過仍有民網友擔憂「不知能否連帶公布確診者去的時間跟區域？讓有過的人可以自主管理？」

北市商業處表示，桂林店5月27日有員工休假在家時，被衛生局通知確診，並被救護車送至醫院治療，約晚上11時關店，5月28日進行消毒，桂林店5月31日率員工至檢疫站快篩，其中5位陽性。

商業處說明，6月1日員工再進行第2次快篩，有2位陽性，住進檢疫旅館；7人中，有2位後續經PCR檢測為陰性，而桂林店預計於6月3上午重新開店營業。

(中時 )