塞爾提克以1勝4負遭到籃網淘汰，結束今年季後賽之旅，美媒《The Athletic》報導，他們的籃球總裁兼總管丹尼安吉(Danny Ainge)決定離去，將由總教練史蒂文斯(Brad Stevens)升任總裁，整支球隊面臨改朝換代。安吉曾是塞爾提克的重要球星，退役後於2003年轉任塞爾提克管理層，是球隊長年來的實際操盤者，綽號「交易者丹尼」。

安吉最成功的一盤棋是在2007-08球季，以陣中的皮爾斯(Paul Pierce)為核心，從灰狼交易來賈奈特(Kevin Garnett)、從超音速（雷霆）交易獲得雷艾倫(Ray Allen)，組成「GAP連線」一口氣將塞爾提克送上王座，打敗宿敵湖人摘下總冠軍。2010年，塞爾提克以原班人馬，加上球技成長之後的控衛隆多(Rajon Rondo)再次打進總冠軍賽，大戰7場之後敗給湖人。

此後塞爾提克沒有再衝擊總冠軍賽，但過去11年10次打進季後賽，加上東區球隊本來就沒人打得贏詹姆斯(LeBron James)，塞爾提克的表現仍然算是可圈可點。其中也要歸功於安吉慧眼從巴特勒大學找來總教練史蒂文斯。

安吉是聯盟史上在位第3長的球隊管理者（18年），僅次於熱火隊萊里(Pat Riley)、馬刺隊帕波維奇(Gregg Popovich)。

至於安吉遺留下來的問題，包括肯巴沃克(Kemba Walker)的兩年7300萬美元，肯巴沃克目前有膝傷困擾。本季場均13分的兩位後衛史馬特(Marcus Smart)、佛尼爾(Evan Fournier)，前者只剩下最後一季合約，後者則是成為自由球員。

(中時新聞網)