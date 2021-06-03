受到油價勁升與基期效應影響，富裕國家4月消費者物價指數創下逾12年來最大增幅，央行官員積極探究重啟經濟後的短缺究竟是暫時現象，又或會持續更長一段時間。

主要由富裕國家組成的經濟合作暨發展組織（OECD）2日表示，36個會員國4月份消費者物價指數（CPI）年增3.3％，創下2008年10月以來最大增幅。

根據美國商務部公司，美國4月CPI年增4.2％，創下2008年9月以來最大升幅。

部分商品價格在近幾個月大幅揚升，讓長期習慣通膨上升緩慢的投資人感到惴惴不安。拜登內閣大手筆推出財政刺激方案，致力援助深受新冠肺炎疫情重創的經濟，又進一步加重通膨憂慮。

穆迪投資人服務在報告中指出，市場擔憂受壓抑的需求、大規模財政刺激，以及聯準會（Fed）承諾維持低利率，恐造成經濟過熱，通膨升溫風險。

OECD國家4月通膨上升主要因為基期效應。2020年4月全球經濟受到疫情重創，多項大宗商品價格急速崩跌，使得目前價格較近幾年平均水準高上許多。

OECD會員國4月能源價格較一年前同期大漲16.3％，升幅遠遠大於3月的7.4％。基期效應的影響可能會持續數個月，不過基期效應終究會消退。

(工商 )