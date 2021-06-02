《美麗島電子報》董事長吳子嘉2日在政論節目「關鍵時刻」中提前透露《美麗島電子報》所做的最新民調，對於總統蔡英文施政表現滿意度，滿意者為48%，不滿意度竄升到46%，讓蔡政府防疫措施掀起熱議。著名健身網紅「館長」陳之漢2日深夜在臉書發起「網路民調」，詢問廣大網友「滿意中央政府表現嗎？截至2日深夜11時，表示不滿意者，已多達2.1萬人。
「大家近期滿意中央政府表現嗎？」館長陳之漢2日深夜在臉書發起網路投票，滿意請按「愛心」，不滿意請按「怒」。截至2日深夜11時40分，共有3.9萬人投票，其中2.4萬人投「怒」，佔總投票數的61.5%，另外1萬人投「愛心」，佔總投票數的28.2%，另有3千多人按讚，佔總投票數的8.9%。
值得注意的是，吳子嘉2日也在政論節目「關鍵時刻」中提前透露《美麗島電子報》所做的最新民調，對於蔡英文滿意度，滿意者為48％，不滿意者46％。吳子嘉認為，這表示民調已經接近死亡交叉了。此外，有81.3％的民眾支持對BNT疫苗緊急授權使用；另有超過6成的民眾認為政府對於獲取新冠疫苗的進度太過緩慢。
至於對於中央政府防疫表現，滿意的只有59％左右，遠低於1月的7成；而對於疫情大爆發，認為最大需要負責者是華航事件以及「3+11」事件的民眾，佔了8成以上。
(中時新聞網)
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