台灣疫情嚴峻，疫苗問題也引起各界關注，宅神朱學恒日前發現，網路上有側翼網軍在散播有利國產疫苗的假消息，他忍不住痛批這些側翼很邪惡。同時，根據一份最新民調顯示，有36.9%民眾認為，民進黨最常用政府預算培養網軍，聯合支持者攻擊不同意見的人。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉2日在政論節目《關鍵時刻》中，提前透露《美麗島電子報》的民調結果，在蔡英文總統表現的滿意度的部分，表示滿意者為48％，不滿意者有46％。吳子嘉認為，這表示這項民調接近死亡交叉，對於執政者是處於非常困難的狀態，因為意味著有一半的人不滿意政府施政，會呈現拉鋸狀態，對任何執政者都是一個困難的處境。

吳子嘉還指出，蔡英文的滿意度雖然還有40幾％，有可能是網軍養出來的虛胖，到明年選舉就會有現世報。同時，他在該節目中也公布另一份民調，「哪黨常利用政府預算培養網軍，聯合支持者攻擊不同意見的人」，結果顯示，有36.9%民眾認為是民進黨，認為是國民黨的則有19.4%，認為是民眾黨的有0.8%。

此事也在PTT上引起網友熱議，「民進黨現在應該超過80%了吧」、「客觀事實民調幹嘛」、「笑死再繼續裝啊」、「這不用民調吧」、「kmt太高啦 現在哪有kmt網軍」、「民進黨連這個都要贏，牛逼」、「公認」、「36.9%是想笑死誰 最好這麼少啦」。

(中時新聞網)