曾參加亞洲小姐選拔，最後得到最上鏡小姐的蔡美蘭，進演藝圈後發展平平，直到演出《南洋第一邪降》後受到關注，更在《藝壇照妖鏡之96應召名冊》全裸演出，讓她一脫成名，不過隔年她就消失幕前，時隔25年，現已轉行做歌手的她，模樣已和過去大不同。

蔡美蘭1993年參加亞洲小姐選拔，因為身材出眾，被視為奪冠大熱門，但最後僅得到最上鏡小姐，之後她跟電視台簽約，拍過《精武門》等劇集，但都沒有大紅，直到1996年演出《南洋第一邪降》後受到關注。

蔡美蘭1993年參加亞洲小姐選拔。(圖／翻攝自優酷影音)

蔡美蘭近況曝光。(圖／翻攝自臉書)

同年更在《藝壇照妖鏡之96應召名冊》全裸演出，成為新聞焦點，不過之後她卻消失演藝圈，直到2013年她才透露當年會淡出幕前，是因為信錯人因此投資生意失敗，她只好轉行從事保險業，也開過美容院。

她也坦言當年很多人找她拍三級片，但她不喜歡性感，並提到雖然全裸演出，但片酬只有50萬港幣(約台幣180萬)，且她拍的5部電影，只有3部有收到完整片酬，最少的只收到三分之一。

如今50歲的她，會到各個社群的活動中心演唱，也會在自己的音樂室舉行巡迴演唱會，更以「亞洲小姐歌影視紅星」身份接拍廣告，而身材略為發福的她，和過去美艷模樣有落差，但看得出她很享受現在的生活。

(中時新聞網)