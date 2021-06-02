北約10國正在北海舉行「強大盾牌2021」(Formidable Shield 2021 )演習，其中英國皇家海軍(Royal Navy)在演習期間，首次使用人工智慧系統的計算能力，幫助對抗模擬的超音速飛彈。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，「強大盾牌2021」有 10 個國家、15 艘軍艦、數十架飛機和約 3,300 名人員參與，地點在蘇格蘭和挪威海岸外的北海，這是一場北約各軍艦試驗如何檢測、追踪和攔截掠海飛彈、超音速反飛彈，以及彈道飛彈的威脅。這場演習顯然針對俄羅斯，在2018年，俄羅斯總統普丁發表軍事國情諮文，介紹了各種極有破壞力的遠程反艦武器，自然令北約感到危險。

超音速飛彈是現代海軍武器庫中最強大的武器之一，由於它們可以掠海飛行，同時飛行速度超過音速，因此不但很難被發現，攔截又相當困難。而且超音速飛彈的速度還在增加中，比如俄國的P-800「縞瑪瑙」超音速飛彈，速度已達到3馬赫，然而更進步的3M22 「鋯石」飛彈，更達到了8~9馬赫，已經進入「高超音速武器」(Hypersonic Weapon)的行列。這嚴重限縮了攔截的反應時間，需要有更即時的決策能力才行。

其實目前的人工智慧系統，在任何人類意義上都不真正的智能化，但是它是一種有能力從大量數據資料中，學習並比對出相似模式的工具。通過這種方式，指參電腦系統可以從越來越複雜的傳感器資料當中，識別出最具威脅的敵方飛彈，這就是利用人工智慧攔截高超音速武器的原理。

這場演習為期3周，將持續到 6 月初，英國海軍派出3艘軍艦，分別是：45級驅逐艦「猛龍號」(HMS Dragon,D35 )、23級巡防艦「蘭開斯特號」(HMS Lancaster,F229 )與「阿蓋爾號」 (HMS Argyll,F231)，以及來自英國政府國防實驗室 的專家，和其他英國主要的電腦系統與軍事國防生產商，比如馬諾爾研究公司(Roke)、CGI 和 BAE 系統。

英國軍艦所使用的人工智慧系統稱為 Starle，它監控船舶操作室的情資，並提供實時建議和警報，並提出建議，推薦使用哪種武器來對付它們。據英國海軍稱，人工智慧系統可以使操作員更快地識別飛彈威脅。

(中時新聞網)