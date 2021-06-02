隨著疫苗問世，新冠疫情逐漸趨緩，如美、中等國經濟復甦力道強勁，帶動許多娛樂性質需求激增，其中電影院的消費需求備受市場看好，預計隨著逐漸解封，將受惠人們報復性消費，但高盛認為，市場對「影城股」的復甦預期太高，消費者的行為已經有所改變，人流可能也將不復疫情前的水準，因此進而調降Imax和喜滿客影城（Cinemark）的評等。

根據《CNBC》報導，高盛分析師Michael Ng指出，市場對電影院的復甦預期太過樂觀，並將Imax和喜滿客影城的評等自「中立」調降至「賣出」，喜滿客影城目標價從每股21美元調降至19美元，IMAX的目標價從每股19.6美元調降至18.6美元。

高盛預估，美國國內在2021年、2022年和2023年的票房，分別落在54億美元、82億美元和84億美元，均遠低於2019年的114億美元；市場對影城股的票房復甦預期過高，人潮回流未來可能也不復疫情前的水準，復甦獲利可能也已反應於當前的股價。

Michael Ng的報告中提到，電影院的人流持續下降，但上座率的衰退十分緩慢，2019年上座率僅較2022年的高點下滑1.4%；但事實上，票房的複合年增率為1.3%，主要是電影院票價的上漲抵銷了上座率的下滑，才顯得上座率衰退緩慢，而疫情的肆虐，電影院關閉又加速了電影院人流的下滑。

Michael Ng表示，消費者行為的轉變，導致電影院檔期大幅縮短，電影公司也愈發依賴家庭電影，電影院檔期已經從十年前約4個減縮至2019年的2.7個月，預估到2022年，將再縮短至45天，因此分析師認為對票房的前景需採更加謹慎的態度。

(中時新聞網)