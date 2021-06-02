高雄榮總一名外包資訊工程師1日確診染疫，院內15名同事與其密切接觸緊急隔離，高雄衛生局更擴大篩檢辦公室、超商等143人，2日晚間採檢結果全數出爐，158人均為陰性。

高雄衛生局疫調指出，案9408的高榮外包工程師，日前與新北市確診者有接觸，經匡列採檢於1日確診，為無症狀患者。高雄榮總接獲工程師確診通報後，先將15位職場密切接觸者緊急採檢，15人均為陰性，後經衛生局安排至防疫旅館進行居家隔離。

高雄市政府公佈案9408工程師足跡。（高雄市政府提供）

為求慎重，衛生局依工程師足跡記錄，擴大篩檢針對5/31同時段前後到便利超商消費之顧客與店員、與辦公室之同單位7人完成PCR檢測，結果均為陰性、5月26日曾短暫維修病房電腦接觸之2位護理師及所屬相關單位62人進行抗原快篩，均為陰性；6月2日再針對同空間之資訊室人員進行抗原快篩總共81人，無進一步確診個案。

衛生局指出，共有143人均列為自主健康管理對象，院內足跡所至區域也已全面執行清消完畢，將密切監控後續疫情狀況，並要求落實分艙分流人員管制。

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(中時新聞網)