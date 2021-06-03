一項隨機對照試驗發現，太極拳對於減少「中心性肥胖」(Central obesity)的中廣身材者，相當有效，效果與常規運動一樣。所謂中心性肥胖就是指四肢看似正常，但腹部卻有明顯脂肪堆積，這是代謝綜合徵的主要表現，也是常見的健康問題。「太極拳可以有效減肥」，或許能成為很好的課程宣傳詞。

每日科學(Scitech Daily)報導，這篇研究發表在 《內科學年鑑》(Annals of Internal Medicin)上的報告表示，太極拳是一種身心鍛煉形式，通常被描述為「運動中的冥想」。在發源地的亞洲，一直都相當流行。然而在西方國家也越來越受歡迎，至少在美國，就有超過 200 萬人練習太極拳。

雖然眾所周知，太極拳經常以「養生之道」的形象在中老年人群體中活躍，但以前幾乎沒有證據表明太極拳對健康有益。

香港大學的研究人員隨機分配了 500 多名 50 歲以上，患有中心性肥胖的成年人接受太極拳、常規運動，與不運動的比較，以 3 個月為期，太極拳和運動組的參與者每星期 3 次、每次 1 小時，為期 12 週，在教練的指導下進行鍛煉。

其中太極拳採用的是著名的「楊式太極拳」，這是最常見的太極拳流派，而常規運動鍛煉，則是包括健走和重量訓練。然後在12 周和 38 周時，測量腰圍和其他代謝健康指數。

研究人員發現，與對照組相比，太極拳組和常規運動組，腰圍都有所減少。腰圍的減少，對高密度脂蛋白膽固醇產生有效的代謝。

兩者相比，健走與重訓運動，或許對中老年人太辛苦了一點，而太極拳接受度會比較高，因此研究作者認為，太極拳可以代替傳統運動，這對行動不便而不願進行常規運動的中老年人來說，應該是個好消息。

(中時新聞網)