我的一個小同事，有一次聽完我和其他人聊考駕照的經歷後，用他一貫誠懇的語氣對我說：「自從認識你，我對人生變得更有信心了。」滿座哄堂大笑。小同事有點著急地解釋道：「我的意思是，你雖然不會做飯，路盲，數學不好，但也活到這麼大了，我和你很像…」於是大家笑得更開心了。

我一時拿不準自己的心情─是該欣慰、生氣、羞愧，還是該得意？總之，我舉棋不定，懷著複雜的心情回應他：「是呀，不但活下來了，還活得白白胖胖的。」

後來我釐清了自己的心情─我不羞愧，也不生氣，我啊，其實還有一點點得意，一點點欣慰。沒錯，我不務實，不能幹，我渾身都是弱點，但是，我也活到了現在，不但活得不錯，而且看樣子還能繼續好好地活下去。原來，我們不必對生活戒心太重，如臨大敵，不必要求自己壁壘森嚴，滴水不漏；原來，活著並沒有想像中那樣艱難，即使帶著軟肋，我們也可以在自己的小宇宙裡全須全尾、自由自在地活下來。而且，滿世界都是我們的同類，也許在天涯，也許在咫尺，各有各的笨拙，各有各的弱小，卻都好好地活著。我們只要看到彼此安好，就覺得溫暖、欣慰，有力量。

我有一個每天都必定會在其中聊天的微信群，群裡的9個人是因為喜歡同樣的作家而聚到一起的，有公務員、大學教授、保險公司高管…總之，大家看上去都挺「精英」的。我依戀這個群，除了大家三觀相合、審美相近，還有個極重要的原因：我們有著非常相似的弱點。

有人說自己數學很差時，立刻有好幾位撲上來，恨不得抱頭痛哭：「我也是！我也是！」大家痛陳被數學傷害的歲月，唏噓著「我們這些數學學渣竟然也有今天」。有人說自己體育很差時，也立刻有幾位撲上來回應：「我也是！我也是！」大家訴說著當年跑800米時的慘狀、立定跳遠時的無助，尤其當我生平第一次勇敢地說出自己無法上雙槓的不堪往事時，有一位淚汪汪地喊道：「親姐妹！」她一直以為世界上只有她一個人是這樣的。

高潮出現在我說自己五音不全時。萬萬沒想到，9個人的群裡有7個人說自己五音不全。我說我一首完整的歌也唱不全，立刻有人說「我也是！我也是」；我說我最討厭的活動就是去KTV唱歌，立刻有人說「我也是！我也是」…最後，從來不在人前唱歌的我，在群裡唱了起來。我那些五音不全的夥伴，也紛紛獻上了他們的歌聲。我們度過了一個溫暖而歡樂的治癒的夜晚。

人群中，我們其實是靠弱點認出彼此的。弱點，才是我們隱藏最深卻又最真實的氣息。遇到羞怯的人，我會忍不住格外溫柔；遇到笨拙的人，我一定會多加包容；遇到臉皮薄的人，我會更多體恤；那些「路盲症患者」「臉盲症患者」，無不讓我倍感親近…活著當然不容易，但也不是那麼艱難。人生海海，我們並不孤獨，好好活著，就是彼此溫暖，就是互相守望。

(靈雨／摘自《時代郵刊》2021年第6期，圖／勾犇)

本文作者:黃菲

(本文摘自 《讀者雜誌 6月號》)

《讀者雜誌 6月號》

(中時新聞網)