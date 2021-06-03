在我們的一生當中，經常會遭遇到許多挫折，舉凡工作、戀愛、學業等等，有些人一蹶不振，有些人則能憑藉著鋼鐵般剛柔並濟的強大心靈平復創傷，順利度過這一切。將此能力加以發揮，達到高度的心理自我復原力，本書將這樣的精神狀態視為「鋼鐵之心」。

而像這樣子的「鋼鐵之心」究竟是怎麼獲得的呢？答案是擁有正確「後設認知」的能力。

【精彩書摘】

提高復原力的其中一項，就是「感到痛苦的時候要向人求救」。

當人陷入困境時，視野會變得狹小，行動的選項也跟著侷限起來。在這種時候，向其他人求救意外地是一件困難的事情。

在必要的時候發出求救訊號，不光是家人或朋友，與周遭的人們之間的關係性也極為重要。

例如，自助團體(擁有共通問題或煩惱的人聚集在一起經營的組織)等組織，聆聽與自己同樣痛苦的人說的話，大多能夠獲得幫助。不是只有自己面對逆境，這種「互相共鳴」的感覺，能帶來安心感，並成為重新振作的契機。

此外，閱讀凝聚著各種思考與感情的書籍或文章，接觸「其他人的故事」，找到能夠共鳴的資訊時，據說也能夠提高復原力。

換句話說，透過與其他人的良好關係獲得共鳴，連帶能提高復原力。

關於這類社群，如日本厚生勞動省或各種NPO法人，會透過網路等管道傳播資訊，從事諮商的心理治療師或心理衛生專家也會伸出援手，幫助在逆境中痛苦的人們。

當碰到困難，發現到會對日常生活造成障礙時，要立刻向專家求救，這個求救的動作有可能會影響到今後的人生。

第一次求助於這類專門機構或社群時，想必會感到不安。但「柔軟地」挑選自己需要的援助與服務，是為了活下去必備的重要「復原力」。

痛苦的時候，容易抱著「必須一個人想辦法才行」一類的想法，但在這種時候，「不要孤軍奮鬥」其實才是復原力的本質。

復原力在現今社會的各個領域開始受到矚目。

經營企業領袖輩出的普華永道(PwC)的傑西‧索斯特林(Jesse Sostrin)在自己的著作《The Manager􏌬s Dilemma》中主張，建立復原力，能提升解決問題的能力，是發起創新的不可或缺的要素。人生往往伴隨著逆境，若能善加利用，便能夠增強自己的復原力，他想要表達這件事的重要性。

反過來利用逆境建立復原力，有個偉大的案例。

在阿富汗的戰地失去雙腳，裝上義肢的哈里‧布塔‧馬加爾(Hari BudhaMagar)，他失去雙腳後，陷入無止盡的失落狀態中，並吐露出「不知道該何去何從」的話語。

然而，身為佛教徒的馬加爾，接受長期的訓練，讓內心變得柔軟，最後讓精神得以恢復，並改觀說出「我的才能不是源自雙腳而是內心」、「我失去的並不算多」等諸多心聲。

如今他協助同樣為了截肢所苦的退伍軍人恢復其精神狀況，也同時持續接受聖母峰的攻頂訓練。馬加爾的人生態度，也可以說是「復原力」的本質。

實際上，我們的人生有時會面臨各種難關，然而，只要跨越了難關，人便能獲得大幅成長的機會。無法跨越的難關有可能會化為「自卑感」，伴隨著今後的人生，但只要提升復原力，便能正視那份自卑感，成為讓自己更上一層樓的動力。

人類如同漂浮在海面隨波搖曳的木筏，當強大的情緒波動或動盪襲來時，迅速便會被吞沒。感情時時刻刻在搖動，因此，不可能永遠處在「幸福的狀態」。

此外，「喜悅」、「幸福」與「痛苦」、「不幸」是相對關係，任何人都會有因為人生的大風大浪而讓情緒產生動搖的時候。

然而，只要建立高度的復原力，連大風大浪都能視為「必經的過程」，不但能接受現實，甚至能將之跨越，並讓自己變得更為強大。因此，事先鍛鍊復原力是有其必要性的。

文章內容節錄自《不要變成壞掉的大人：當世界崩壞時，我們更要活成自己想要的樣子》 東販出版

【作者簡介】

いっちー（一林大基）

一九八七年出生。學生時期曾因受到霸凌而拒絕上學，後來學會「後設認知」而克服障礙。於昭和大學學習包含重症病例在內的各領域治療，並以憂鬱症的藥物治療、酒精依存症的依存症療程，與認知障礙症的醫師身份從事地區活動的貢獻活動等，涵蓋領域十分廣泛。

目前在某個城市從事精神保健專科醫師、日本精神神經學會專科醫師，並以世界首位的虛擬精神科醫師，推廣正確的精神疾病知識，作為畢生事業。

同時也在社群網站回答來自全國各地的煩惱，主要為拒絕上學、心病及自殺等問題。二○一八年開設Twitter帳號，首年即突破兩萬人追蹤（至二○一九年十二月）。

《不要變成壞掉的大人：當世界崩壞時，我們更要活成自己想要的樣子》/台灣東販出版

(中時新聞網)