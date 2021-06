「強韌的心理」是指「當情緒動搖時,擁有能夠立刻回復穩定狀態的高度自我復原力(Resilience)的精神狀態」。那麼,具體而言,要如何提高復原力呢?

復原力,也就是「心理的復原力」,有「逆境力」或「不易受挫的心靈」等各種形容方式。美國精神醫學學會(APA)將面對困難或高度壓力時,能夠加以克服的精神力與心理機制稱為「復原力」。

目前已經證實,復原力並非是與生俱來的才能或資質,而是可以透過後天學習學會的。

復原力之所以開始受到矚目,是源自針對第二次世界大戰的納粹大屠殺倖存者所做的研究。

該研究以戰爭孤兒為對象,追蹤其往後的人生過程。在那些孤兒中,有些人深受戰爭的創傷與不安折磨,甚至有部分人失去生存意志,另一方面,也有許多人跨越痛苦的經歷,建立幸福美滿的家庭。

同為戰爭孤兒,歷經過相同的痛苦,為什麼會出現這樣的差異呢?

根據研究結果,跨越逆境、度過幸福人生的人,擁有對事物「能夠柔軟思考」的共通傾向。

若能擁有柔軟的思維,無論是正面或負面的事物,皆能加以接納。無論處在多麼痛苦的狀況中仍能夠「正面思考」的這種能力,在面對逆境時,抱有「一定能夠解決」這種樂觀想法的人,具有跨越痛苦經歷與創傷的能力。

復原力是各種要素混合而成的一種複合性產物。例如與家人或朋友建立互相關懷的關係,隸屬能夠彼此信任的社群等,形形色色的要素結合在一起,互相扶持、共同成長而來的。

提高復原力的要素,APA舉出了下列的10個項目。

1.Make connections (建立良好的關係)

2.Avoid seeing crises as insurmountable problems (不要認為無法克服問題)

3.Accept that change is a part of living (接受能改變與不能改變的現實)

4.Move toward your goals. Develop some realistic goals

(訂立現實面的目標,並加以實現)

5.Take decisive actions. Act on adverse situations as much as you can

(憑自己下決定)

6.Look for opportunities for self-discovery (透過失敗去學習)

7.Nurture a positive view of yourself (主動去讚賞正面積極的思考方式)

8.Keep things in perspective (擁有長遠的視野)

9.Maintain a hopeful outlook (持續懷抱希望)

10.Take care of yourself (多關愛自己)

只要記住這十個項目,當遭逢痛苦的事情而無法振作起來時,要如何讓自己恢復,或是要提高復原力,必須補足自己哪些地方,或許能夠有所助益。

文章內容節錄自《不要變成壞掉的大人:當世界崩壞時,我們更要活成自己想要的樣子》 東販出版

【作者簡介】

いっちー(一林大基)

一九八七年出生。學生時期曾因受到霸凌而拒絕上學,後來學會「後設認知」而克服障礙。於昭和大學學習包含重症病例在內的各領域治療,並以憂鬱症的藥物治療、酒精依存症的依存症療程,與認知障礙症的醫師身份從事地區活動的貢獻活動等,涵蓋領域十分廣泛。

目前在某個城市從事精神保健專科醫師、日本精神神經學會專科醫師,並以世界首位的虛擬精神科醫師,推廣正確的精神疾病知識,作為畢生事業。

同時也在社群網站回答來自全國各地的煩惱,主要為拒絕上學、心病及自殺等問題。二○一八年開設Twitter帳號,首年即突破兩萬人追蹤(至二○一九年十二月)。

《不要變成壞掉的大人:當世界崩壞時,我們更要活成自己想要的樣子》/台灣東販出版

(中時新聞網)