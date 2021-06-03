有些人談戀愛非常高調，星座運勢網站「小波講星座」分享，巨蟹座、射手座、雙魚座最喜歡在社群網站上放閃，只要他們開始談戀愛就想昭告天下，會頻頻看到他上傳甜蜜合照，讓身邊的人都知道他沉浸在熱戀中。

▍1.巨蟹座

巨蟹座此生最大的願望就是擁有一個幸福美滿的家庭，實現這個願望的第一步就是脫離單身，所以有交往對象對巨蟹座來說是天大的好消息，他希望朋友們都知道這件事，會第一時間在社群網站公開兩人交往的消息，交往過程也會頻頻上傳兩人的甜蜜合照，與大家分享他的快樂。而且他們會希望儘快把伴侶介紹給親朋好友認識，完全就是以結婚為前提在交往。

▍2.射手座

射手座很矛盾，當他單身的時候，最看不慣整天上傳甜蜜照片、發動態放閃的情侶，覺得這麼做很幼稚，還會發誓說自己以後絕對不會做這種事，結果等他戀愛的時候，比誰都喜歡放閃，幾乎每天都會上傳兩人的甜蜜點滴，旁若無人的放閃，想讓朋友們看到自己有多幸福，讓大家都羨慕。

▍3.雙魚座

雙魚座會放閃主要是來自於沒有安全感，他很怕自己的對象裝單身，所以交往後會頻頻在社群網站上放兩人的合照，就是為了昭告天下兩個人已經交往，與眾人宣示主權，如果有人想要接近自己的情人，他就可以名正言順的撻伐他，絕對不讓小三有可乘之機！

(中時新聞網)