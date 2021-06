ROG 一直以來就以電競方面聞名。這次補齊 Strix Go 耳罩式耳機戰線,總共帶來 5 款有線及無線耳機,ROG Strix Go BT 就是這系列目前最高階的一支藍牙耳機。

從命名上其實就能判斷出來各型號的優勢與組成,有線耳機 ROG Strix Go 則為 ROG Phone 5 的早鳥預購禮。至於其他型號之間的規格差異,我們也都整理在文章最後的詳細表格,歡迎跳轉參閱。

Strix Go 耳罩式耳機戰線

*ROG Strix Go BT

*ROG Strix Go 2.4

*ROG Strix Go 2.4 Electro Punk

*ROG Strix Go

*ROG Strix Go Core

今天主角為 5 款 ROG Strix Go 系列中唯一搭載 ANC 主動降噪的耳機,也是裡面唯一擁有藍牙 v5.0 的耳罩式耳機。同時最後也會一起帶入擁有滿滿電競感的 ROG 超搭系列耳機架 Throne Qi,更狂的是它還內建獨立 DAC 音效晶片呢!

ROG Strix Go BT 擁有世界著名的 2020 德國紅點設計大獎,正面盒裝印有藍牙 v5.0 與知名通訊軟體 Discord、TeamSpeak 雙認證、Hi-Res Audio 標章,音質好壞就留到等等實測體驗。

背部資訊皆為英文敘述,重點就在於使用高通認證目前最高階的音訊協定 Qualcomm aptX Adaptive Audio,並且支援電腦 PC、智慧型行動裝置、微軟 Xbox 系列機型、還有索尼 PlayStation 5、任天堂 Nintendo Switch,這些裝置擁有藍牙支援共同出力,基本上是在任何無線裝置上暢行無阻的,這也是選擇 ROG Strix Go BT 的最佳理由。

華碩 ASUS ROG Strix Go BT 藍牙無線耳罩式電競耳機外觀。(科技狗提供)

“WELCOME TO THE ELITE REPUBLIC OF GAMERS COMMUNITY”

彩光色的電競之眼搭上底下的歡迎語,額外增加 ROG 認同感,也是電競環境最講求的玩家互動感。隨附的攜帶盒為浮雕狀,字與電競之眼是摸得到的。

脫開拉鍊,則為盒附所有配件內容物:

*ROG Strix Go BT 藍牙耳罩式耳機

*攜行盒

*快速使用手冊

*保固手冊

*1 母 2 公飛航轉接頭

*3.5mm to 3.5mm 音源線

*USB-A to C 充電線

整支 ROG Strix Go BT 大宗主體為黑色系塑膠材質,可以輕易摺疊收納,頂部提把與左右耳連結處的銀漆部分並非金屬材質,好處是壓低重量減少玩家久戴不適感,單機身僅重 300g。

頭頂部分跟左右耳包覆軟材質,兩者一樣是人造蛋白質皮革,擁有惰性海綿的柔軟度跟舒適度,內耳橢圓形狀的造型,配戴上的包覆性相當足夠,但也因為這種左右耳厚度滿滿,若是沒有冷氣房加持情況下,不可否認還蠻容易出汗的。另外,人造蛋白質皮革是有壽命的,用久可能會有自然脫皮狀況發生,純屬正常現象,後續保養就得花玩家一番功夫了。

左右邊標示都在可以彎折收納的支撐處,找左右耳不用再手忙腳亂啦!

全機身唯一金屬材質的部分,就藏在可以六節階段式縮放拉伸的伸縮處,而且就這樣薄薄一片,並不是涵蓋整支全金屬,換來就是沒有過多的重量負擔,戴起來沒壓力。

ROG Strix Go BT 擁有 NFC 近場無線感應,方便對接行動裝置迅速配對,方向與左耳部件同為一側,耳機麥克風採用隱藏式的全指向收音。

硬體按鍵佈局由下至上分別是:

*3.5mm 音源連接埠

*長按為開關鍵 / 短按為 ANC 切換鍵

*播放 / 暫停 / 切換上下一首功能鍵

*音量撥桿 / 麥克風靜音鍵

耳機電源狀態燈號就處在電源線與 3.5mm 音源連接埠之間,開機狀態則藍燈恆亮顯示。關機狀態,長壓電源鍵 7s 則為配對模式,燈號會改為藍燈閃爍。

所有狀態提示音皆為英文發聲:

*開機:Power On

*關機:Power Off

*藍牙配對中:Bluetooth Pairing

*藍牙配對完成:Bluetooth Connected

其中的 ANC 主動降噪為單鍵循環切換模式,無法直接跳選 ANC 模式:

*強度降噪 Heavy Noise Canceling

*輕度降噪 Light Noise Canceling

*環境模式 Ambient Sound

*關閉降噪模式 Noise Canceling Off

另外一邊大孔洞則為麥克風,下方 Type-C 連接埠為充電孔,支援充電 15mins 就能使用 5hrs 的快速充電能力,充電埠旁邊的 LED 指示燈在充電中會紅燈恆亮顯示,充飽即熄滅。

(測試過程恕略,可查看原文)

【最後總結】

ROG Strix Go 系列都沒有 RGB 燈效,算是 ROG 低調信仰的展現,對我來說,支援藍牙協定的 ROG Strix Go BT 就少了一對多裝置連線,僅能一對一,實屬可惜。因為藍牙通訊的存在就是打破單一限定平台裝置而生的,電競玩家也未必僅有單一裝置會用到電競耳機,但是可以利用本身內建的 NFC 達到快速更換裝置,也算有補足這份缺憾啦。

聽感方面,拳拳到肉的音效立體感非常到位,腳步聲、方位動靜的靈感度也都非常確實,遊戲辨識度相當好,儘管所有無線設備都會有規格數據上的延遲,但是真正會在意音訊延遲的遊戲玩家應該都會用附贈的 3.5mm 做有線連結吧?或是直接選擇配備 Qualcomm aptX Low Latency 低延遲模式的耳機。

倘若你跟主筆我一樣是無線規格控,講求多一條線、多一份困擾,非常在意藍牙協定這種數據規格的話,那它目前頂尖的 Qualcomm aptX Adaptive 是不可能讓你失望的,而且體感延遲完全過關。再說 ROG Strix Go BT 還擁有 ANC 主動降噪,如此一來又多了一個勸敗點,雖然降噪效果跟當前主流的藍牙耳機有所區別,但也是有其效益所在,更不用說它的續航力超強,加上快速充電秒速回血,連續打上個兩天一夜完全不是問題,不過記得要開冷氣,不然滿滿飽足感的包覆程度可是會讓你耳朵有點難喘息呢!

