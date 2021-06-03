【回憶殺】大陸女星湯唯2007年因拍國際名導李安的電影《色．戒》一炮而紅，卻因尺度過大遭到大陸廣電總局封殺。走過演藝困境，湯唯不斷深耕影視界，也結婚生子，41歲的外表超凍齡，當年的古典美人氣息完全沒有少。

湯唯2004年拍電視劇《警花燕子》出道，幸運的拿到百合獎優秀女演員獎，不過當時還沒有很多人知道她，直到2007年演出李安執導的《色．戒》，因在片中與男主角梁朝偉有大膽的裸露鏡頭，瞬間紅遍國際影壇，細膩的表演也獲得金馬獎肯定，拿到最佳新演員獎、提名最佳女主角，成為大陸首位第一部作品就一脫成名的女演員。

湯唯在片中不惜三點全露，因大尺度遭到大陸封殺。（圖／中時資料照）

原本星途備受看好，湯唯卻在隔年被廣電總局下令封殺，譴責她的露骨演出恐會帶壞社會風氣、造成青少年的負面影響，全面禁止對湯唯進行任何形式的宣傳，包括播出她代言的廣告。此時湯唯彷彿從天堂掉到地獄，原本接到的大量演藝邀約瞬間歸零，李安不捨她遭到這樣的對待，立即發表中、英文2種版本的書面聲明，公開表示「將會盡一切所能支持湯唯。」這句話果真不是說說而已，李安私底下不斷的教導、鼓勵湯唯「不論在順境、逆境，始終要保持平常心」，這番話她銘記在心，利用這段時間到英國遊學，學習舞台劇與加強英文能力，通過香港政府的「優秀人才入境計畫」，取得香港居民身份，有助於在香港演藝圈立足；2009年湯唯與張學友合拍電影《月滿軒尼詩》，同年演藝觸角擴及南韓，和玄彬共同主演韓國電影《晚秋》，成為首位獲得百想藝術大賞「映畫部門最優秀女子演技獎」的非韓籍女演員。

湯唯2014年和金泰勇結婚。（圖／達志影像）

2013年湯唯主演電影《北京遇上西雅圖》，憑著對舞台的熱情與精湛演出，票房高達5.2億人民幣（約22億新台幣），成功回到大陸螢光幕前。同年，她在南韓拍廣告時，重逢曾合作電影《晚秋》的韓籍導演金泰勇，兩人從朋友升格戀人，交往近1年決定結婚，當時湯唯透過經紀公司，發出甜蜜的宣言：「因為電影，我們相識相知，然後又從朋友成為戀人，以後，我們還會稱呼對方為老公老婆，雖然我們都得再去學門外語，但這是我們最幸福的一刻，我們都相信，這讓我們更了解、尊重和欣賞對方。電影是我們最重要的證婚人，感謝支持我們的每一位朋友！也祝願你緣分來臨時，絕不錯過。」

湯唯婚後2年平安順產寶貝女兒，私生活低調的她，顯少在社群平台曬娃，多半分享工作的點滴，最近她成為知名美妝品牌代言人，拍了唯美的廣告大片，畫面中湯唯吹著浪漫長捲髮，化著細緻的妝容，時不時回眸一笑，氣質非常嫵媚、優雅，絲毫看不出真實年齡。

41歲湯唯一樣漂亮，完全沒留下歲月痕跡。（圖／翻攝廣告畫面）

41歲湯唯一樣漂亮，完全沒留下歲月痕跡。（圖／翻攝廣告畫面）

(中時新聞網)