大陸科興（Sinovac）疫苗在巴西4.6萬人小城塞拉納（Serrana）進行大規模接種計畫，初步群體免疫測試結果顯示新冠死亡率下降95%。

大陸科興（Sinovac）疫苗甫獲世界衛生組織（WHO）批准緊急使用授權，一項在巴西4.6萬人小城塞拉納（Serrana）進行的科興疫苗大規模接種計畫，31日公布初步群體免疫測試結果，顯示新冠死亡率、住院率等都顯著下降，美聯社評論，科興疫苗讓塞拉納市民的生活幾乎回到正軌，且當地一家醫院裡只剩下一名拒絕接種科興疫苗的重症患者。

綜合美聯社、香港《南華早報》報導，巴西公衛研究中心布坦坦研究所（Instituto Butantan）5月31日公布在聖保羅州塞拉納城進行的科興疫苗群體免疫試驗初步結果，結果顯示當地新冠死亡率下降95%、住院率下降86%、有症狀確診案例下降80%。

布坦坦研究所與北京科興公司合作推動這項「S計畫」（Project S），於2月中旬起至4月11日止，提供塞拉納居民接種科興疫苗，計畫不分年齡及性別，依照地理區域將居民分為4大區域，4.5萬居民中約有2.7萬名成人接種2劑科興疫苗，佔所有成人的96%，2劑疫苗之間相隔28天，結果顯示，3個區域的民眾接種疫苗後，塞拉納的疫情獲得控制。

主導計畫的布坦坦研究所主任帕拉修斯（Ricardo Palacios）表示，這項試驗的最重要結果是，不需要讓所有人都接種疫苗，就算只有3／4的人接種科興疫苗，一樣能夠控制疫情。

大陸科興（Sinovac）疫苗在巴西4.6萬人小城塞拉納（Serrana）進行大規模接種計畫，美聯社評論，科興疫苗讓當地人生活幾乎回歸正軌。圖為當地家長接送孩童下課。（圖／美聯社）

美聯社評論，接種科興疫苗讓塞拉納市民的生活「幾乎回到正軌」，當地一間診所內只剩下一名狀況危急的新冠患者，這名63歲婦人拒絕施打科興疫苗，等待接種輝瑞／BNT疫苗的機會，不過BNT疫苗在巴西數量稀少。

美聯社指出，在疫情嚴峻的巴西，科興疫苗計畫讓塞拉納城變成了「綠洲」，湧進醫院的新冠患者消失了，醫生現在可以開始醫治其他疾病的患者，中午還可以回家吃午餐，街道上再度熱鬧起來，鄰居會互相聊天，民眾會在周末烤肉。

當地甜點店員工席瓦（Rogério Silva）表示，現在店裡又爆滿了，幾周前人們根本不想來排隊、不想進店內用餐，他也不會讓顧客進去使用廁所

「S計畫」結果的另一個明顯對比是，當塞拉納居民生活回歸正常時，12英里之外、擁有70萬人口的城市利培勞普里托（Ribeirao Preto）正受變種新冠病毒肆虐，當地醫院被患者擠爆，加護病房使用率達95%，市長上周下達封城令，大眾運輸停擺，商店幾乎關閉。「S計畫」開始前，塞拉納也是這樣的光景，醫院忙著應付新冠患者，現在醫院裡的新冠專責病房則多是空床。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）過去一直質疑科興疫苗的有效性，去年更曾明白表示不會買大陸疫苗，不會讓巴西人變成白老鼠，今年初他態度髮夾彎，同意讓國家衛生監督局（Anvisa）批准科興疫苗的緊急使用授權，並且購買1億劑科興疫苗，布坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）表示，如果巴西政府動作快點，現在巴西或許能取得2億劑科興疫苗。

塞拉納市市長卡皮塔內利（Leo Capitanelli）對「S計畫」的結果相當滿意，他說過去幾周只出現輕症、中症新冠患者。

不過香港大學醫學院教授金冬雁也表示，雖然計畫結果是正面的，但他強調仍需要公開更多原始數據來讓人信服，例如無症狀感染的比例，以及這些人是否會傳染給家人等親近人士，如果沒有，那就真的是好消息。

(中時新聞網)