根據目前最新1項研究表示，透過就寢時聽音樂來放鬆心情，也許可以幫助因為失眠而痛苦的老年人。位於台灣台南的國立成功大學護理系副教授陳嬿今表示，研究發現音樂療法對於患有睡眠障礙的老年人有改善的效果，研究在線上發表並刊登在《美國老年醫學會期刊》（Journal of the American Geriatrics Society）。

陳嬿今教授表示，聽平靜的音樂比聽節拍性的音樂更有效，聽音樂超過4個星期，對於患有睡眠障礙的老年人改善效果良好，充足的睡眠可以增進思考和記憶力，以及擁有充沛的精神。

為了進行審查，研究人員對288位參與者進行了5項研究。大約有一半的參與者睡前聽音樂，其餘的參與者則是針對他們各自的睡眠問題進行治療，或是不進行治療。該研究分別對不同處理方式和音樂類型進行比較，以了解睡眠障礙的改善效果。

研究結果發現，聆聽節奏較慢、旋律較平穩的音樂，可以改善睡眠品質，另外，研究人員也推論，透過減慢心率和呼吸並降低血壓，平靜的音樂可以減輕壓力和焦慮。

據美國國家老年研究表示，老年人平均每晚需7到9個小時的睡眠。而研究作者在報告中指出，約40％至70％的老年人有睡眠問題，約有40％的人失眠，經常在夜間或清晨醒來；睡眠問題可能會導致情緒煩躁和沮喪，引發記憶力問題，並可能導致摔倒和事故的發生。

阿拉巴馬大學伯明翰分校老年醫學部副教授Alayne Markland博士對研究結果進行了回顧並指出，這是1項很新的研究，但還有更多方面還要查證，特別是對於那些有思考和記憶障礙的老年人，另外，這個研究對象不包括患有阿茲海默症、帕金森氏症或其他神經系統疾病的人。他補充，但這個研究結果可能是件好事，因為對某些人來說，音樂的確可能是非常有效的助眠方式。

(中時新聞網)