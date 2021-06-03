歐盟決定，將疫苗護照作為各國通行的認證，只要打完4種疫苗，就能登錄自己的接種資料、到歐盟旅行，但台灣國產疫苗不在歐盟認證之列，也無法挑選接種廠牌，商務人士、有旅遊需求的民眾要出國，該怎麼辦？指揮官陳時中初步回應是：自由選，有困難。

歐洲聯盟（EU）拍板，批准「數位疫苗護照」在全境通行。今年夏天，只要是打過2劑疫苗的人，都能持該證明在歐盟境內、以及申根簽證國做商務或一般旅行。旅遊期間不必隔離，也不必接受其他篩檢。

這份名為「歐盟數位新冠證明（EU Digital COVID Certificate）」的系統今天啟動，歐盟呼籲27個成員國，須在7月前建置完自己的認證核發系統，讓民眾能取得個人的接種、篩檢證明。

●疫苗護照申請資格是什麼？哪些人能入境？

歐盟規定，只要在入境14天前，打完2劑歐盟官方認證的疫苗，就能免隔離入境。目前歐盟已批准的疫苗包括：輝瑞（Pfizer-BNT）、莫德納（Moderna）、AZ和嬌生（Johnson&Johnson）。

除了打疫苗之外，成員國的民眾只要具備2項條件，也可以取得疫苗護照：出發前72小時PCR篩檢呈陰性、加上前48小時抗原快篩呈陰性；或是過去180天內曾感染新冠病毒，已痊癒、身上證實有抗體。

●疫苗護照怎麼申請？怎麼使用？

歐盟並沒有統一核發「疫苗護照」，而是將權責交給成員國政府，建置他們自己的認證機制和「護照App」。而歐盟則負責建一個統籌系統，蒐集各國認證的數據、連通民眾手上的QR碼（民眾的醫療資料），讓他們持該碼通行各國。

申請步驟如下：

1.先到地方的醫院、採檢站或醫事單位接種疫苗或篩檢

2.這些單位握有核發證明的權限，會幫民眾產生一組專屬的QR碼

3.這組QR碼含個人的醫療數據，可以存在手機上（形式依據各國有不同，比如丹麥自己就有Coronapass應用程式，這組QR碼會存在上面）

4.如果要其他國家，要先下載當地的疫苗護照App

5.把自己在國內取得的QR碼，上傳到目的地國家的App，作為在當地通行的證明

這個作法是為了保護醫療資料，以條碼、而非文字型態出現。歐盟也對外保證，所有資料都採用去中心化技術，不容易遭到攻擊、危及資安。

歐盟規定，只要在入境14天前，打完2劑歐盟官方認證的疫苗，就能免隔離入境。（示意圖／Unsplash）

●非成員國民眾想入境 怎麼做？

英國《電訊報》報導，歐盟成員國以外的民眾，也可以持證明入境免隔離、免額外篩檢，但前提是要打完前述4種疫苗。

如果是替民眾接種完、沒有核發QR碼的國家，該如何取得歐盟的疫苗認證？目前有個解法，是先使用其他全球通行的認證。比如國際航空運輸協會（IATA）開發的「COVID-19旅行護照」，已獲多達20家航空業者採用，包括紐航、新航、阿聯酋航空等。

指揮中心指揮官陳時中今也指出，歐盟的疫苗認證措施並不具絕對強制力，「基本上還是會尊重各國的檢疫措施」，成員國可視疫情自行評估、調整。而歐盟僅擔綱統籌角色，鼓勵成員儘快研擬出能與其他國家共通的認證。不過，包括丹麥、冰島、法國等地，都已有自己的疫苗護照系統，認證啟動後，跟其他國家連動，會更有效率。

●自費打疫苗不能選廠牌 台商出國恐卡關？

台灣疫情爆發前，AZ疫苗施打率不到0.2%，大多數人並沒有打到疫苗。如今AZ一劑難求，讓國內商務人士焦急，因國產疫苗很快就可能上市、施打，但中央現行不開放自費接種者挑選廠牌，恐怕影響商務機會。

家中從事貨車零件外貿商的黃子昱說，由於家裡每年都有赴外參展、洽談業務的需求，他在4月初疫情還沒爆發時，就先自費打了AZ疫苗，「當時大家都怕副作用，沒人搶著打，我很快就打到了，已經在做出國準備。」

歐盟目前並沒有統一核發「疫苗護照」，而是將權責交給成員國政府，建置他們自己的認證機制和「護照App」。（圖片來源／Unsplash）

但其他錯過疫苗的人，就沒這麼幸運。有工具機業者就向機器公會反映，應給常出國的商務人士打歐盟認證的疫苗，「不是不愛國，而是打國產高端疫苗，不受國際認證，出國會卡關，這是現實問題。」

另有汽車業者在臉書發文指出：「只有有效的疫苗護照，要出國參展或商務行程才能順利成行。」該業者說，他不排斥哪個國家的疫苗，但重點是要有世衛認證，「只要有WHO認證核可，我個人都可以接受，也願意由公司付費幫員工施打。」

針對國人未來是否可自挑廠牌施打疫苗？陳時中的回答不多，他只說，未來疫苗廠牌比較多，也會再規劃是否讓大家自己做選擇，但會有不方便性，可能因供應量不同而延遲施打，「從各國經驗來看，還是建議及早施打是比較好的選擇。」莊人祥接受媒體採訪則說，自費自選或需等施打後再來研議，而公費疫苗可先朝自選廠牌來做規劃。

資料來源：Forbes、The Guardian、LBC

(中時新聞網)