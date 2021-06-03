NBA藉著美國疫苗覆蓋率將近40%而進一步解禁，季後賽允許6000至1.9萬觀眾進場。球員在享受觀眾歡呼的同時也面臨一些球迷脫序的行為，籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)忍不住在前次的事件飆出髒話：「他X的成熟點吧，好好欣賞比賽啊。」可能是球迷在防疫期間憋太久了，今年季後賽至少已經出現6次觀眾擾亂球場的鏡頭。

The backboard cam view pic.twitter.com/mmnSev2i7c — CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) June 1, 2021

七六人對巫師第2戰，巫師主將韋斯布魯克(Russell Westbrook)受傷要走回休息室，在走道上方的觀眾席有人趁機拿爆米花往下倒，淋到韋斯布魯克的頭上。他氣得當場要發作，周圍一群人奮力將他拉住。

老鷹對尼克第2戰，老鷹主將崔楊(Trae Young)居然遭到一位尼克主場球迷從背後吐口水。尼克球團公開向崔楊道歉，宣布永久禁止那位球迷進來麥迪遜廣場花園看球。

塞爾提克對籃網第4戰，籃網控衛厄文(Kyrie Irving)在離場時被一位觀眾丟擲水瓶，波士頓主場觀眾還對厄文報以巨大噓聲。那位觀眾遭到警察以傷害罪逮捕。

七六人對巫師的第4戰，有一位腦充血的觀眾居然直接跑進球場裡，跳起來想要觸摸籃框，被安全人員一個飛撲給拽倒在地。他隨後也被禁止入場，至少他無意危害球員。

爵士與灰熊第2戰，灰熊莫蘭特(Ja Morant)在場邊的家人被3位爵士球迷以種族歧視、性別歧視的字眼辱罵，那3人隨即遭到爵士永久驅逐出場。

尼克與老鷹第2戰，跟崔楊事件同一場，尼克後衛奎克利(Immanuel Quickley)說有個人向他們的板凳投擲異物，那人隨後也遭到尼克球團永久驅逐。

去年NBA季後賽是在完全不開放觀眾的「泡泡」裡完成的，球員抱怨沒有觀眾打起來不帶勁。今年好不容易迎回球迷，諷刺的是反而讓球員更不能專心打球了。

(中時新聞網)