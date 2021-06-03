先前提到這一波全球疫情變化，目前存在著兩種時間軸線，當中有著兩種投資機會，分別是歐美疫情降溫的景氣復甦股以及本土疫情升溫的防疫概念股，兩者之間的時間差約略半年，這當中的差別在於「疫苗施打進度」。

既然疫苗施打進度決定了經濟復甦的程度，故取得疫苗的進度(含國際採購、國內生產)就成了影響台股的關鍵。近日隨著部分AZ、莫德納疫苗陸續抵台，本土疫情可能被控制的速度加快，市場信心升溫，台股5月的月K線留下近兩千點的下影線，顯示5月是一個洗盤格局，並非是轉折格局。

若由先前的美國或最近的印度來看，股市對於疫情反應都一樣；當疫情開始爆發，股票會先跌1~2周，接著在啟動隔離措施與疫苗逐步施打下，股市開始止穩，然後在經濟刺激政策下開始上漲，當確診人數下降時，往往股市已經漲了一段，這次台股也是如此。

目前多方以電子、傳產、金融等輪動模式來化解萬七之上的反壓，後續只要三大類股不要同時轉弱，大盤就還有上攻空間，而當前季線已開始上揚，後續將有助漲力道，有利於多方操作。

以歐美為主要市場的景氣復甦股，繼看好的貨櫃航運股及紡織成衣股大漲一波後，目前市場持續聚焦美國需求。近期隨著美國總統拜登將提6兆美元預算案，投入公路鐵路、水管、電動車充電站、寬頻網路等美國基礎建設，加上汽車、機械、營建、家電業等銷售逐步回溫，市場對於以鋼鐵為首的原物料有所期待，認為即便短期有中國大陸壓抑價格，但因需求強勁，整體趨勢仍是向上，如中鋼、中鴻，還有以美國市場為主的大成鋼、大國鋼等都可留意。

至於電動車產業與再生能源產業也是拜登主導的政策方向，後續將拉動銅的需求，近日銅價重返每噸1萬美元大關，後續隨著銅庫存量偏低，銅價後市可期，後續電線電纜的華新、大亞、華榮可留意。

隨著時序即將進入6月，集團與法人的「半年報作帳行情」也將展開，當中具備集團色彩，且第2季業績看旺的公司，資金點火的機率拉高，如聯電集團的欣興、華新集團的新唐、和碩集團的景碩等，可望被法人認養，後續也可追蹤。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

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(中時新聞網)