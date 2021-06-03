高端新冠疫苗二期尚未解盲，就順利拿到政府500萬劑大單，引發爭議，周三（2日）股價又以跌停價284元開出，第3根跌停鎖死，仍有上萬張等著逃命。PTT散戶哀號手中高端股票賣不掉，但被其他網友發現「成本324元結果410不賣..... 在貪啊」，而法人表示，投資人目前想賣也賣不掉，不妨等打開跌停再看情況，也許6月中解盲成功就有機會解套。

高端近3年每年EPS（每股純益）虧損都超過3元，今年首季還虧1.57億元，EPS-0.74元，迄今仍未由虧轉盈，但股價從去年初約30元附近，一路飆漲至5月17日的417元新高，約1年半時間股價暴漲近14倍。

政府採購尚未二期解盲的國產高端疫苗，且還沒進入第三期臨床實驗，就準備申請台灣緊急使用授權（EUA）備受爭議。即使高端獲得政府疫苗大單，市場仍不買單，股價連殺3根跌停，2日收在284元，成交量1512張，仍有11343張排隊等賣。

有PTT網友發文，好不容易買了人生第一張高價股高端疫苗，結果遇到這個...，想賣也賣不掉，感覺會跌個沒完沒了賠光光，求問該如何處理。從原po曬出對帳單發現，只買進1張、成本價324元，帳面報酬-12.68%，預估損益41094元。

摩爾投顧分析師黃冠華指出，台灣的生技類股，本來就是沒有本益比數字，行情好的時候可以天天鎖漲停板，但是行情差的時候，就像現在想逃都逃不掉。

空手想要抄底的投資人，他提醒，最好不要接下跌的刀子，因為不知道會跌到哪裡，這是投機，不是投資，至於跌停鎖死的股票該如何處理？他認為，盡量排隊賣出。

另法人表示，短期來看，高端股價要穩定就要等2期解盲，手中有持股的人，就算買進成本不同，但現在也幾乎賣不掉，不如就等打開跌停後再看情況， 6月中解盲後就能知道答案，也許有機會解套。

此外，不少網友熱心給建議，「一張不賣 奇蹟自來」、「才4萬 借個紓困貸款就好了」、「反正賣不掉就放著 真要賣等死貓跳在賣」、「數量不多 加油吧 從別處賺回來」、「說真的 只要郭董的進不來 高端繼續漲」、「一張...放寬心等6/10解盲吧」。

但也有人從成本價看出端倪，「324大概是5/12買的吧，前陣子的話大概+20%左右，想等到500？」、「成本324 明明早就可以獲利了結 在貪啊 笑你」、「324你不跑的，生技股就是那麼刺激啊」、「324元結果410不賣.....貪變貧了」。

(中時新聞網)