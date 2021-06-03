《華盛頓郵報》1日披露美國首席防疫大將佛奇(Anthony Fauci)，在去年春天全美疫情最嚴峻時的電郵通訊紀錄。這數千封的魚雁往返，可發現身任美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）所長佛奇所面臨的壓力，更揭示大流行初期全美社會的混亂與民眾的恐慌。

報導指出，這些信件披露佛奇在努力應對冠狀病毒大流行的同時，還得應付各方壓力。一方面是當時的總統川普，川普希望佛奇淡化眼前的危機，照白宮的要求描述疫情狀態，另一方面則是媒體的猛追，想要獲得一切問題的真相；此外，佛奇的信箱總是塞滿來自官員、公眾與名流的信件，這些人或是下指導棋，或是提供各種八卦消息。

報導分析，作為川普時期白宮冠狀病毒特別工作小組的一員，這些電子郵件顯示當時社會的混亂、恐慌與困惑，這為佛奇的工作帶來額外的負擔。現任拜登總統的首席新冠肺炎顧問的佛奇，表示「我會收到各式各樣的問題，而大多數的問題都想知道關於白宮的八卦，以及挖一些真正的獨家新聞」。

他繼續說道，「考量到我工作產生的聲望，人們向我尋求協助時，我都會一一回應；即使這花我很長的時間，但我願意」。

在信件中，佛奇提到一群「世界上的瘋子」將危機泛政治化，也讓他最終接受任命領導防疫安全團隊。信中也披露他如何與白宮官員意見衝突，其中包括當時擔任副總統彭斯幕僚長的蕭特(Marc Short)。當時蕭特在信中寫道，「你正確的注意到症狀，卻誤診了根本原因」；佛奇淡然的回，「謝謝你的留意，明白了」。

信中還有他與其他國家衛生官員的互動，如中國大陸疾病預防控制中心主任高福。高福在信中向佛奇道歉，因為媒體援引高佛的話，指稱美國與部分國家沒有在疫情之初就鼓勵人們戴上口罩，已鑄成大錯。高福強調，「我怎麼會說鑄成大錯這種話，都是媒體誇張的用詞，希望你能理解」。佛奇回道，「沒關係，我完全理解，我們一起共度難關」。

這些信件還包括與各界名流的魚雁往返。在2020年4月3日的信件中，佛奇與微軟創辦人比爾蓋茲通信，內容是如何合作共同應對新冠肺炎。而當時蓋茲的基金會主任則擔心，佛奇工作太過忙碌，79歲的他可能健康會受到影響；佛奇則感謝關心，並表示目前的疫情讓他決定盡可能的參與。

此外，佛奇還和臉書創辦人祖克柏針對在社群媒體上建立新冠病毒資訊中心進行交流；還有知名演員摩根費利曼交流，後者提到會向他的推特粉絲發送新冠肺炎的消息。

報導指出，佛奇在這些信件中非常有禮貌，通常用一段簡單的話做結尾。當然，這些信偶有幽默之作。比如，在2020年4月7號的一封信中，有粉絲轉貼一則新聞連結給佛奇，新聞標題為「古莫瘋與佛奇熱─疫情期間兩人瘋狂圈粉是真的」；佛奇則回應，「整個社會瘋了」。

不過，整個大流行期間，美國與中國大陸的關係一直很緊張。如今美國重啟調查，要釐清在武漢發現的這種病毒，到底是像科學界所主張的來自動物，還是是由實驗室流出，也讓佛奇再度捲入政治風暴中。

(中時新聞網)