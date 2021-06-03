對手臨時更動，寶島名將盧彥勳和日本選手西岡良仁合作的男雙，第一輪6比4、6比1輕鬆獲勝，繼稍早謝淑薇女雙開胡後，第二組雙打晉級的台灣選手，盧彥勳也拿下個人在羅蘭蓋洛斯暌違9年的男雙勝利。

盧彥勳和2014年仁川亞運男單爭金的西岡良仁聯手闖盪法網男雙，原本首輪要在法國巴黎當地時間6月2日出戰澳洲米爾曼（John Millman）、巴西蒙泰洛（Thiago Monteiro）跨國組合，不過諾爾受傷，只能和搭擋無奈退賽，大會臨時找奧地利 諾爾（Julian Knowle） 及荷蘭佩爾（David Pel）遞補。

首盤盧彥勳／西岡良仁和對手一直僵持互保，直到第7局以直落四分順利破發，靠著這個優勢先下一盤；第二盤台日聯軍一鼓作氣，開局就破了對手發球局，在2比1領先後連保帶破連續收下4局，僅1小時13分就出線晉級。

盧彥勳與西岡良仁將和德國克拉維茨（Kevin Krawietz）／羅馬尼亞德考（Horia Tecau）爭奪16強，這對德國、羅馬尼亞組合，今年曾在荷蘭鹿特丹、西班牙巴塞隆納兩站賽事打進到男雙決賽，實力不容小覷。

(中時 )