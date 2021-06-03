25歲周興哲與大6歲前主播趙岱新交往2年多，去年10月被爆出分手，當時2人的經紀人承認情已逝，豈料時隔8個月，他們被直擊舊情復燃，2日招認復合喜訊。根據周刊報導，周興哲、趙岱新被直擊一起深夜遛狗、甜蜜擁抱，趙岱新當晚還留在周興哲家過夜，只見他們互動默契十足，像是老夫老妻。

對此，周興哲經紀人默認表示：「他們現在很開心，謝謝大家關心。請給他們多一點空間。」據悉，他們剛復合不久，2人去年和平分手後，沒有交惡，日常沒有頻繁聯繫，但仍互相關心，他們去年在12月於新北耶誕城演唱會上同台，被主持人黃子佼拱在台上擁抱，雖然互動略顯尷尬，雙方仍大器相擁。

趙岱新當天主持前首吐心聲，被問及有無機會復合？她表示一切隨緣，似乎就語露玄機，未把話說死。周興哲外型帥氣，桃花頗旺，分手後數度被拍到與女性朋友聚會，還與林映唯（小美）傳出緋聞，但他都否認，彼此都只是好友，似乎舊愛還是最美。

周興哲、趙岱新外型登對，同屬巨蟹座，個性相處融洽，雙方交往時用情很深，周興哲去年9月在高雄巨蛋開唱，雙方家人也一起南下力挺，周興哲在慶功宴大方把趙岱新介紹給媒體認識，感情甜蜜，卻在下個月就爆分手，外傳因周興哲還想拼事業，擔心年齡差距、外界關注壓力等，會耽誤到趙岱新，因此協議分手，如今復合，讓他們感情更深厚，粉絲送上祝福。

(中時 )