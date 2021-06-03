「J個醫師」在臉書附上一張「在前線戰鬥的天使們的英姿」照片，呼籲民眾能夠撐住醫護。(摘自臉書J個醫生)

國內疫情嚴峻，本土確診、死亡個案持續增加，醫療量能也面臨吃緊，在這危機時期，需仰賴民眾、醫護相互協助才能度過難關。急診醫師近日分享負壓隔離病房有位「超暖伯伯」，因怕自己傳染給護理人員，對方離開前不敢咳嗽也不敢吃飯，貼心舉動秒惹哭在場護理師。

急診科住院醫師「J個醫生」在臉書分享，一位護理師到急診負壓病房給病人遞送早餐和藥後，便在一旁調整點滴藥物、氧氣設備，替患者量測患者體溫心跳血壓等日常照護。但她卻發現伯伯遲遲不動筷子，感緊詢問原因，伯伯才回答說，「我等妳出去再吃，不然我怕傳染給妳。」

伯伯的回覆讓護理師直呼感動，並表示「很多病人完全不會替醫護人員著想，伯伯一定會健康好起來的。」她也提到，之前問這位暖男伯伯問題時，都只用點頭和搖頭回應，原本以為對方是比較冷漠，「想不到是伯伯因為怕把病毒噴出來傳染給我。」

護理師坦言，她在病室時就有感覺到伯伯很想咳嗽，「但他一直在憋，我一回到病房的前室，隔離門關上後伯伯就狂咳，真的是大暖男，感動要哭了。」貼文曝光後，網友紛紛表示，「好貼心可愛的伯伯」、「好像我,，可是容易被誤會」、「好貼心的伯伯，這才是我認識的台灣人啊 善良又有同理心」

J個醫師在文末也附上一張「在前線戰鬥的天使們的英姿」照片，並指出，台灣要倒下的時候，我們醫護來撐；醫護倒下的時候，社會大眾能不能來撐住我們。

(中時新聞網)