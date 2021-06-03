台灣疫情持續延燒，衛福部長陳時中近日爭議也連環爆，對此挺綠粉專「土星六號之狼」在臉書PO文力挺陳時中，表示陳時中沒有權謀，也不會經營個人形象，實在太善良，呼籲大家力挺陳時中，文章被轉錄到PTT後，讓鄉民都笑翻。

土星六號之狼說，陳時中沒在經營個人形象，也沒任何聲量和議題操作，更沒有任何權謀，面對雙北市長不斷攻擊，卻從不口出惡言，只有陳時中與執政團隊才是真正落實同島一命、專心防疫的人。

對於綠粉專陳時中沒有權謀善良說，鄉民笑翻，直說陳宗彥要哭了。(圖／指揮中心提供)

土星六號之狼表示，台灣需要的是陳時中而非柯文哲，自己能做的也只有盡力確保陳時中這種善良之人，能在惡劣鬥爭中生存。

貼文被轉發至PTT政黑版後，讓不少鄉民笑翻，大酸：「通篇廢話」、「沒經營個人形象然後去拍GQ」、「陳宗彥表示...」、「甩鍋給副指揮官叫做沒有權謀www」、「若非有人爆料，陳宗彥跳到黃河都洗不清」、「他當然不會口出惡言，因為都用酸的」、「會議敢開不敢承認的人叫好人」、「會議記錄不見還可以查出那天誰開會，豈不是自打臉」、「出事立刻甩鍋陳宗彥，開會沒會議紀錄」、「我還要忍受這種低X言論多久」、「kero出來打球，你當球」、「kero敢不敢在陳宗彥面前說這些」。

隨著防疫失控，陳時中爭議也不斷爆出，先是遭質疑防疫過於自滿，曾豪語「世界怎麼跟得上台灣」，事發後反應卻過於緩慢，宣傳1整年的超前部署輕易被戳破，更指3+11會議是由陳宗彥主持，事後遭爆是自己拍板定案，才改口陳宗彥並無出席相關會議，如今更自承「沒有會議記錄」，對民間購買疫苗態度與防疫政策也反覆無常，時常有意見，因而數度與地方首長槓上。

(中時新聞網)