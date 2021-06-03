數十個國家今天承諾將捐出近24億美元給COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）疫苗分享計畫，使得COVAX獲得的總捐款達96億美元，供採購和運送疫苗給貧窮國家。

路透社報導，由日本和全球疫苗免疫聯盟（GAVI）共同主辦的視訊疫苗高峰會中，包括非洲島國模里西斯（Mauritius）捐2500美元以及更大型和富裕國家認捐數以百萬計美元及疫苗等。GAVI和世界衛生組織（WHO）共同主導COVAX疫苗分享機制。

GAVI負責人巴洛索（Jose Manuel Barroso）表示：「我們已朝保護全世界邁出重大一步。」巴洛索又說，各國新認捐資金，使得COVA獲得的總捐款達96億美元。

日本首相菅義偉宣布，將追加捐8億美元給COVAX，連同日本先前已捐出金額，總計捐10億美元。菅義偉形容，今日的成果是朝公平取得疫苗邁出的極其重要且有意義步驟。

目前僅運送7700萬劑疫苗給127國的COVAX，目標是為窮國加速取得18億劑疫苗，供將近30%貧窮國家人口施打。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，澳洲將再捐5000萬美元給COVAX，總計捐出1億3000萬美元。

宣布新捐款的其他國家包括加拿大、瑞典、奧地利、瑞士和盧森堡等，承諾將捐出1500萬劑疫苗和5000萬歐元（6100萬美元）的西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，「只有以身作則，我們鼓吹團結才會有效。」

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）提及美國今年捐出20億美元，明年將撥款20億美元，但未具體宣布新捐獻。（譯者：劉學源）1100603

(中央社)