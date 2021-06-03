為了解食用辣椒對總死亡率、心血管疾病死亡率的影響，俄亥俄州克里夫蘭診所組成的研究團隊，針對4項大型國際研究、逾570,000人的飲食與死亡率數據進行觀察性研究。結果發現，相較於從不食用或很少食用辣椒的參與者，食用辣椒的參與者因心血管疾病致死的風險、總死亡率甚至癌症死亡人數，全都出現逾20%的下降，這些數字讓研究團隊推測愛吃辣椒的人可能更長壽。

這份報告已發布於2020年11月13日至17日舉行的美國心臟學會2020年科學年會上。報告指出，由於辣椒辛辣的風味，一直被當作佐料來為食物增香。然而，現有文獻卻指出，辣椒不只能提升飲食的風味，還具有抗炎、抗氧化與調節血糖的作用，從而為人體帶來各種好處。

隨著心血管疾病成為全球重大健康事件，帶來的冠狀動脈症候群、中風、高血壓性心臟病、風濕性心臟病、動脈瘤、心肌病變等種種衍發症，已成為公共衛生的重要課題。除了傳統藥物與醫療手段介入外，是否能從飲食介入帶來改善效果，引起研究團隊興趣。

為分析食用辣椒對總死亡率、心血管疾病致死率的影響，研究團隊自5個全球健康數據庫中(分別為Ovid、Cochrane、Medline、Embase 和 Scopus等5大數據庫)，篩選出4,792項研究，再從其中遴選出4項大型跨國研究，分析參與者的健康結果與辣椒食用量。

這4項研究涵蓋美國、義大利、中國大陸與伊朗等國，研究對象超過570,000人。所有參與者必須填寫健康與飲食問卷，以比較食用辣椒與很少或不吃辣的人有何不同影響。

結果發現，相較於完全不吃辣或很少吃辣的人，辣椒食用者的心血管疾病致死率下降26%，總死亡率下降25%，甚至癌症死亡率也下降23%。

研究團隊總結，這項研究發現經常食用辣椒可降低總死亡率、心血管疾病致死率與癌症死亡率。它反映出飲食因素在整體健康狀態中發揮的重要作用。不過，為什麼能產生這些效果，能需進一步研究探究。

研究團隊解釋，這四項研究中食用的辣椒量與類型各有不同，因此還需要更多的研究，來釐清到底要吃多少、多久吃一次，以及吃哪種種類的辣椒，能夠為身體帶來前述好處。

不過，擁有胃部疾病、痔瘡、高血壓、孕婦水腫、妊娠高血壓的患者，則需要注意辣椒的攝取量，以免為身體帶來過多的負擔。

(中時新聞網)