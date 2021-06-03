巴西衛生監督局指控印度Covaxin滅活疫苗內毒株未完全殺死，反而讓接種者感染致病

在全台嚴厲抨擊、全球極力譏諷台灣缺乏疫苗的窘境下，衛福部氣定神閒地要民眾躲在家中靜心等待預計7月才可能批准使用的國產疫苗。政府為國產疫苗護航已到了不顧民眾死活的地步，打了政治激素的國產疫苗顯然會按時批准。不過，政治疫苗在國際上已多次造成重大災難，近期也有印度國產疫苗因過度政治操作爆發弊端，造成巴西大量民眾感染新冠肺炎，成為國際笑話。已然成為國際笑柄的台灣疫情，同樣用政治力量操作疫苗試驗，是否會再搞出另一個更大的國際笑話，實在讓人擔心。

台灣缺乏疫苗的現狀引爆民眾怒氣，官方力氣沒拿來國際上搶疫苗，卻都拿來擋疫苗，真可說是防疫史上僅見的奇觀。現在疫苗廠商股價劇烈波動，還勞動總統親自上陣說明，疫苗渾身散發的政治金光令人為之側目。然而，政治性疫苗出狀況有大量的前車之鑑，遠的不說，近期印度國產疫苗就鬧了國際大笑話，數百萬巴西民眾因接種疫苗反而感染新冠肺炎。而引發災難的這款Covaxin印度自製疫苗，從一開始就是印度總理莫迪政治操作的標的，造成疫苗災難後更引起國際的訕笑。

台北市長柯文哲指責，新冠疫情死亡超過一百人，蔡總統沒有開記者會，高端疫苗股價跌停，蔡總統馬上開記者會對外說明。（圖／總統府記者會直播截圖）

Covaxin疫苗是由印度婆羅多生物科技（Bharat BioTech）生產，在今年被批准使用後售予巴西2000萬劑，不料才接種沒多久，3月底巴西衛生監督局(ANVISA)卻指控Covaxin滅活疫苗內的新冠病毒株未完全殺死，不僅未讓接種者產生足夠的免疫力，反而讓接種者被感染致病。消息傳出後引爆強烈不滿，巴西雖立即下令中止訂單並停止接種，但有900萬劑問題疫苗已注射到民眾身體內，大量民眾因此感染新冠病毒，巴西政府正與印度政府及婆羅多生技公司為後續醫療與賠償問題展開激烈爭吵。

印度至今已在研製的新冠疫苗共有8種，其中進入生產與接種階段的有2種，第一款是獲得授權的牛津─阿斯利康腺病毒疫苗，由印度血清研究所(SII)生產；另一款是婆羅多生技研發的Covaxin疫苗，它是印度自主研發的滅活疫苗，其原理是用藥物將病毒的毒性消除，接種後不會染病，但能刺激人體免疫系統產生抗體。

印度國產Covaxin疫苗(圖)在莫迪的政治加持下，於今年1月正式獲得批准使用，但到6月底為止，該疫苗的3期臨床試驗報告仍未做出來。（圖／路透）

據印度媒體指出， Covaxin疫苗從去年5月開始研發時，就不斷出現問題，去年在未證實疫苗有效性時就申請臨床試驗，試驗時有大量受試者反應劇烈副作用，但公司與政府卻刻意掩飾，並於今年初批准其緊急使用。而使用至今已有4個多月，該公司仍未公佈疫苗臨床實驗的有效數據。

印度總理莫迪去年因選舉的需要，向藥監部門與廠商施壓要求才剛開始二期臨床試驗的Covaxin加快進度，以便讓他在印度獨立日演講中拿來做為政績，並操作對抗中國氣氛為選舉造勢。圖為莫迪接種印度國產疫苗。（圖／路透）

據分析人士表示，印度疫苗研發起步較晚，但是，印度總理莫迪卻因選舉的需要，自7月起對藥監部門與廠商施壓，當時Covaxin才剛開始二期臨床試驗，莫迪要求加快進度趕在8月15日印度獨立日前批准緊急使用，以便在獨立日演講中拿來吹噓「印度製造」，同時操作「對抗中國」氣氛來為選舉造勢。最後疫苗於今年1月正式獲得批准使用，但到6月底為止，該疫苗的3期臨床試驗報告仍未做出來。

印媒曾指出，Covaxin疫苗的問題可能是出在該公司使用的β-丙內酯滅活試劑上，這種試劑過去從中國進口，兩國關係惡化後，印度自行開發替代品，可能是技術不夠成熟才發生問題。這款印度最先獲得批准的國產疫苗雖然有政治全力加持，但技術能力與臨床試驗不足，最終造成疫苗災難，鬧出國際大笑話。

台灣淪為國際笑柄的事也不少，先前是過度吹噓防疫成就，現在又加上政府全力阻止民間申購疫苗，政府疫苗廠商股價的關心甚至高於疫情死亡與確診人數，中央政府強力阻止地方政府執行更嚴格的防疫與篩檢措施，臨床試驗還沒結果就訂下疫苗上市時程，這些都遭各國媒體與網民嘲笑譏諷。目前離7月還有1個多月，國產疫苗批准後受信任程度與副作用問題仍是未知數。更何況，國產疫苗未通過國際認證，台灣民眾接種後無法自由地赴國外旅行。這麼多的問題至今也沒看到有解決的方案，怎能不讓人擔憂呢？

(中時新聞網)