台灣友邦瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）今天接受路透社獨家專訪時指出，他將支持友邦台灣，不尋求與中國建立外交關係。

賈麥岱告訴路透社，有別於鄰國薩爾瓦多及宏都拉斯，瓜地馬拉對從中國獲取疫苗不感興趣，因為中國疫苗效力低。

賈麥岱表示，基於對長年友邦台灣的忠誠，他的政府不會尋求與北京建立關係。（譯者：陳正健）1100603

(中央社)