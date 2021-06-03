瓜地馬拉總統表態：支持友邦台灣 不尋求與陸建交 05:542021/06/03 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣友邦瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）(圖/路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣友邦瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）今天接受路透社獨家專訪時指出，他將支持友邦台灣，不尋求與中國建立外交關係。 賈麥岱告訴路透社，有別於鄰國薩爾瓦多及宏都拉斯，瓜地馬拉對從中國獲取疫苗不感興趣，因為中國疫苗效力低。 賈麥岱表示，基於對長年友邦台灣的忠誠，他的政府不會尋求與北京建立關係。（譯者：陳正健）1100603 修憲委員會今召開 新憲青年陣線提三大訴求 練鴻慶快評》球回到國民黨身上 (中央社) #台灣 #友邦 #中國 #瓜地馬拉 #關係 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國移動啟動回歸A股上市 陸3大電信商將齊聚A股 10:212021/05/18 兩岸 美將釋出2千萬劑疫苗 蕭美琴：全力進洽爭取中 10:472021/05/18 政治 拜登與尼坦雅胡通話 支持以巴停火 09:492021/05/18 國際 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 5天停電2次「先知總統」神預言曝 羅智強：能不懷念他嗎 11:012021/05/18 政治 美國之音分析報導》解放軍頻頻軍演恫嚇台灣 未來作戰手法或大幅改變（陳筠） 09:272021/05/18 海納百川 梅雨解渴有望 吳德榮：這2天滯留鋒南下觸及台灣 08:052021/05/18 生活 水神做公益 和台灣人攜手防疫 04:102021/05/18 焦點要聞 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 09:442021/05/18 財經 疫苗 誰來幫台灣 04:102021/05/18 時論廣場 國戰會論壇》分散式作戰之比特幣（譚傳毅） 10:002021/05/18 海納百川 國際熱門新聞 美國應優先提供疫苗給台灣 川普時期顧問提三大理由 - 國際 日本捐3千萬劑疫苗給COVAX和台灣 日媒：6月下旬直送來台 - 國際 美媒：科興疫苗讓巴西4.6萬人小城恢復了 老婦拒打變唯一重症 - 國際 美最快今日公布8000萬劑疫苗分配 布林肯：根據需求、不扯政治 - 政治圈 整個社會瘋了 美防疫隊長電郵披露疫情暴風下全美恐慌與混亂 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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