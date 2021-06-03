這波新冠疫情剛起時，有網友豪氣地說：「世界看好了，台灣人只示範一次，在兩周內解除三級警戒。」結果被現實大大打臉，台灣示範的是「如何在兩周內從防疫神話變笑話」。如今疫情延燒全台，死亡數飆破三位數，遠超過SARS。總統蔡英文、行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中，有哪個出來鞠躬說聲對不起？

如同股神巴菲特的名言「退潮後才知道誰在裸泳」，民眾一年多來以為台灣防疫世界一級棒，到頭來才發現原來我們一直光著屁股，從篩檢、醫療、安置到疫苗，要什麼沒什麼，蔡政府和指揮中心一敗塗地。

害台灣陷入險境的陳時中，自大、傲慢、雙標、政治凌駕專業，又任由防疫漏洞全開，民進黨把他捧上神壇準備收復台北市，結果事實驗證，他一年來得意洋洋開了一張又一張支票，現在疫情狂飆卻應對無措，還有臉繼續報著沒一天正確的確診數字嗎？

更可惡的是，陳時中出了包， 卻不肯認錯並承擔責任，造成病毒破口的機組員「３+11」決策，他推給了根本沒出席會議的副指揮官陳宗彥，此事被媒體挖出，陳時中才說決策由他負責，這鍋甩得有夠難看。

同樣可惡的是，蔡政府一直刻意壓制篩檢量，直到疫情吃緊，雙北等縣市決定自己來做快篩，指揮中心才放行。

有企業想買快篩給員工檢測，指揮中心研議了好幾天，最終居然要求企業做快篩之前，得先做好安置量能。這種涉及病患安置、醫療和追蹤的事，怎會推給非專業的民間企業來做？是要嚇阻企業別多事？篩出來的陽性者為什麼要被這樣對待？這還是一個對人民負責任的政府嗎？

面對疫情爆發造成上百人死亡，蔡政府不但沒有認錯檢討，還更赤裸地露出冷血的嘴臉。不僅疫苗至今到貨不到百萬劑，根本杯水車薪，就連鴻海和佛光山可幫忙買到貨，陳時中卻打官腔說購買疫苗要由政府統籌，還說ＢＮＴ疫苗是由大陸代工的不實訊息。

蔡英文稱七月接種國產疫苗，渾然不顧國產疫苗連第二期試驗都還沒完成，法定藥審程序沒進行，如果民眾施打出了狀況提出訴訟，蔡英文要自己來賠嗎？誰又有權拿台灣人民當第三期試驗白老鼠？

台北市長柯文哲要中央不要刁難民間，國際佛光會祕書長釋覺培質問政府，有沒有看到人民驚慌恐懼的心情？但顯然是沒有， 蔡政府為了面子不讓人民自救，所以強拆金門機場的快篩站，阻擋人民自尋疫苗。這是明擺著把政治利益踩在人民生命健康之上。

蔡政府只顧搞政治不做事，還不讓人家做事，拿人命不當人命，這種政府，根本已經背叛了人民，背叛了憲法責任。蔡英文應該為防疫失敗向國人道歉，並且進行內閣改組，撤換陳時中，升級防疫指揮體系。若再死抱著面子、意識形態和政治算計，終將成為毒害百姓的歷史罪人。

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(中時新聞網)