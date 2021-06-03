五月二十三日，蔡英文說：「防疫需要大家努力，民主自由得來不易，絕不能讓認知作戰撕裂台灣社會。」她還說國安研究院調查，認知作戰是指特定國家透過散播錯誤訊息，影響台灣人民的思維、甚至行動。有了五年經驗的蔡英文深知，遇到危機，操作反中就能得逞，這一直是她最不道德及猥瑣的一面。

疫情嚴峻，是蔡英文從政以來最大危機，她根本拿不出辦法，只好故技重施，順便接用綠營政客和名嘴的用語。她不但呼應綠營立委王定宇及「焦糖哥哥」陳嘉行等人的風向，更想轉移嚴重疫情的焦點，十分可笑。不料次日，綠營寫手林瑋豐在台大PTT的反串手法被活逮，大家恍然大悟，原來民進黨是靠共産黨維生的，根本是吃軟飯又騙財騙色的渣男。

過去祭出抹紅手段便無往不利的蔡英文，一定沒想到這麽快就穿幫，她曾憑此手法大敗競選對手朱立倫和韓國瑜，更在黨內初選幹掉賴清德；她的手法深獲川普賞識，還如法泡製地用於美國大選。可是美國人不是笨蛋，疫情讓美國有三千兩百萬人確診、五十八萬三千人死亡，如果把責任都推給大陸，有良知、懂科學的人絕對不會接受。

民進黨與其扈從長期以來，操作「反旺中」、「反送中」及「反紅媒」得心應手。日前綠營名嘴周玉蔻被告知，她的廣播節目五月底會停播，她竟嗆「台北之音」董事長：「被國台辦指揮，恭喜台灣又多一個紅色媒體連鎖集團。」那是不是讓她繼續主持，台北之音就不算紅媒？

綠營的抹紅技術，人人會用，當蔡英文領導的台灣買不到疫苗時，陳時中竟說：「有人不希望台灣太高興。」意指被大陸打壓。當大陸表示，可提供WHO核准的大陸製疫苗時，陳時中竟罵「不必假好心」，還繼續栽贓說，只要大陸不阻攔，台灣可以很快在國際上取得疫苗。但目前被WHO認證的疫苗中，輝瑞是美國和德國合作生產，這兩國會受大陸施壓嗎？嬌生和莫德納則是美國單獨研發，大陸能打壓美國嗎？還有我們已在施打的AZ疫苗，是英國牛津大學製造，大陸能影響英國不賣給台灣嗎？

民進黨執政無能、甩鍋專門，台灣疫情一發不可收拾，全球媒體都指出是因太過自滿，且疫苗施打率太低，《時代雜誌》說得最直接：「一個祕密小茶室，戳破全球最會吹牛的防疫。」今年初《紐約時報》曾說，全球疫情肆虐下，「台灣正常到令人害怕。」遭民進黨及綠媒嘲笑。最近台灣疫情大爆發，《紐約時報》只是幽幽地說：「這天遲早會來。」蔡英文，這不是來了嗎？

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(中時新聞網)