一度預測國內新冠疫情將在5月底、6月初趨緩，前衛生署長涂醒哲改口，直言三級警戒的防疫效果「讓人感到非常失望」。他認為，從疫情指揮中心6月2日公布的確診數字來看，本土疫情恐怕已進入第4波！

涂醒哲指出，以「發病日流行曲線」來看，自5月17日以來共有3波，分別為17日至19日、20日至23日，以及24日起。他一度預測疫情會在5月底、6月初趨緩，沒想到2日的數字反而往上，「可見前一陣子防疫的努力及成效令人擔憂，還有很多改善空間。」

涂醒哲曾任嘉義市長，他直言，地方政府做得不夠，導致第4波疫情發生。涂強調，透過民政、警政系統找出高危險群，快速檢測並做好這些人的居家檢疫教育；針對主動快篩的民眾，做好比從國外回來的人更嚴格的居家檢疫；高危險場所（如賣場）的管制等，這些都是地方政府的防疫責任和作為。

與其一直把希望放在緩不濟急的疫苗，涂醒哲呼籲，不如埋頭苦幹，別再花心力在媒體上高談闊論了。

(中時新聞網)