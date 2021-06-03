台灣本土疫情升溫，許多醫護人員紛紛接種疫苗，台大醫院兒科醫師「蒼藍鴿」分享接種完AZ疫苗的身體狀況，他起初都沒事，直到打完12小時開始出現肌肉疼痛，後來越來越嚴重，並開始發燒，但大家千萬別覺得AZ副作用大就不敢打，因為mRNA類型的疫苗，像是輝瑞、莫德納的副作用會更大。

台大醫院兒科醫師「蒼藍鴿」昨在Youtube頻道上傳新影片，分享自己接種AZ疫苗後的身體狀況，他在接種完後的7-8小時都沒有出現不適症狀，直到過了12小時他的肌肉開始痠痛，測量體溫沒有發燒，他預防性的吞了顆普拿疼，就跑去睡覺。

蒼藍鴿表示，凌晨5點的時候他感覺到自己全身發燙、發痛，就這樣突然從睡夢中被痛醒，他表示身體上能想像到的任何骨頭、肌肉基本上都在痛，但最痛的莫過於側邊肋骨那邊，只要輕輕摸到就很痛，只有腳部的疼痛狀況比較不嚴重，讓他翻來覆去完全睡不著，後來量體溫變發現已經燒到38度，讓他笑說「果然是疫苗認證的年輕人！」

蒼藍鴿指出，大家聽到這邊不要覺得AZ疫苗的副作用好大，因此感到害怕，甚至想要拒打，因為根據統計結果，輝瑞／BNT和莫德納疫苗的副作用還要更大，這代表接種之後恐比接種AZ還讓人更不舒服，大家要有這樣的心理準備。

蒼藍鴿進一步解釋，AZ疫苗屬於腺病毒載體疫苗，輝瑞／BNT和莫德納疫苗則屬於mRNA疫苗，前者是採用病毒DNA片段的部分，後者則是採用病毒mRNA的片段，但兩者接種到身體裡面之後，就會在人體細胞內產生病毒的棘蛋白，而病毒的棘蛋白有點像是擁有病毒外觀構造的東西，可以幫助身體免疫系統產生抗體，有所謂的細胞免疫、體液免疫，之後若不幸被新冠病毒感染，身體就會開始對抗、攻擊病毒。

蒼藍鴿說，不管是哪一個廠牌的疫苗，預防新冠肺炎重症發生的效果幾乎是100%，而接種之後的整體防護力也都非常好，所以能打到的疫苗就是好的疫苗。

(中時新聞網)