宅神朱學恒1日上午送4盆花籃到衛福部疾病管制署，聲稱要照顧花店生意，同時照顧官員廉恥，但附上「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」16字，諷防疫工作做太差，引發熱議。行政院長蘇貞昌則批此舉是詛咒努力工作的人。網紅四叉貓昨(2日)晚間在臉書分析，送花事件後，宅神當天開了一集近兩小時的直播，結果直播「抖內」金額達到7萬6818元，創下該頻道單集收到最多抖內的紀錄。

四叉貓2日晚間在臉書發文表示，「看到有人討論朱學恒的youtube頻道抖內金額，所以就幫忙整理一下最近兩周的數據，1日送花事件後他開了一集近兩小時的直播，該集直播總共收到7萬6818元台幣，創下該頻道單集收到最多抖內的紀錄」。但四叉貓也在留言處指出，「但是我得說一下，以宅神的身價，2小時賺7萬元這種事他才不會看在眼裡啦」。

不少網友則在四叉貓臉書底下留言表示，「好賺」、「中立選民崛起了...他那邊的立場都偏中立」、「有這麼好賺？」。

不過，除了宅神送花籃怒嗆指揮中心以外，2日也有民眾委託花店業者送來9對花籃，給防疫團隊加油打氣，至於花籃上的卡片則是寫著「為民前鋒」、「一起加油」、「共抗疫情，一起加油」等文字。而針對蘇貞昌的批評，宅神也有反擊，「花農最近很辛苦，記得多照顧他們一下。最後，過去幾天同胞染疫死亡上百，為什麼蘇貞昌隻字不語，送了四個花籃就跳出來，是良心發現嗎?」， 火藥味十足。

(中時新聞網)